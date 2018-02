Unter “no aceptamos que el techo salarial sea el 15%”

UnTER marcha el 21 de febrero. Así lo informó el Consejo Directivo Central, en conferencia de prensa realizada el 9 de febrero, en la sede central del sindicato en Roca – Fiske Menuco. Se señaló que el plenario que se desarrolló el miércoles 8, requirió urgente paritaria salarial. La Secretaria General, Patricia Cetera, señaló “no aceptamos que el techo salarial sea el 15%, en el país lo último que tenemos garantizado es un proceso inflacionario” e indicó con relación al salario docente que “estamos con una deuda de un 4,07% del 2016, y con lo que falta establecer desde octubre del 2017”.

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto informó que el martes 6 de febrero se realizó el Plenario de Secretarios Generales de CTERA, con presencia de casi la totalidad de las Entidades de Base. Se analizó que “la reforma laboral – previsional y el pacto fiscal son los ejes por los cuales el gobierno nacional a través de las provincia está realizando esta reducción al bolsillo de los trabajadores. Estos pactos favorecen al empresariado nacional y plantean que el ajuste lo tengamos que pagar los trabajadores, como ya nos tocó vivir en la década del 90”.

Puntualizó que “los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las provincias: Pacto fiscal, reducción del gasto público, compromisos asumidos en el Congreso de la Nación sobre la reforma, cuyo rechazo ya hemos planteado”, forman parte de las demandas por las que se acompañará de la actividad del 21 de febrero que convoca un sector de la CGT.

El Secretario Adjunto de UnTER, participó del Plenario de Secretarios Generales de CTERA, junto con Sonia Perugini, Secretaria de Retirados y Jubilados y Silvia Toloza, Secretaria de Actas y Administración y señaló que en esa instancia las y los representantes de los sindicatos que conforman CTERA resolvieron “exigir la convocatoria en todas las provincias del país a paritarias libres, sin techo de negociación”. Se repudió el DNU 52/18 que modifica las condiciones de convocatoria a paritaria. Nervi comentó que en CTERA se analizó también que al no respetar la Paritaria el gobierno nacional viola los acuerdos establecidos en la OIT.

“De no convocarse a paritaria, el 28 de febrero día en que se realizará el Congreso de CTERA, se podría determinar un no inicio de clases a nivel nacional”, aseguró Marcelo Nervi.

Patricia Cetera, informó que se definirá si el 21 de febrero se movilizarán junto a sindicatos hermanos, en los pròximos días se decidirá en conjunto si será una única acción o si se regionalizarán. Con respecto a lo que definió el plenario de UnTER señaló “urgente pedido de paritaria salarial a la provincia. En el día de hoy desde el Consejo Directivo Central, llevamos a la secretaría de trabajo el pedido de paritaria salarial”.

La Secretaria General de UnTER indicó que “el Plenario trabajó un documento que nos presentó el Ministerio de compatibilidad, es un borrador”, dijo “para una posible reforma de carácter transitorio”, porque desde el sindicato se exige abordar este tema de manera integral con consulta a las bases. Las conclusiones de este análisis se presentarán el 14 de febrero en una reunión con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

El mismo 14, pero en horas de la mañana se trabajará, también con representantes del Ministerio la problemática de exámenes preocupacionales, situación que Cetera calificó de compleja “hemos presentado cautelares porque tenemos futuros compañeros y compañeras que no tienen posibilidad de ingresar al sistema por algunos resultados de esos preocupacionales, que para nosotros no están claros. Tenemos otras acciones de docentes que han sufrido bajas en noviembre / diciembre cuando ya tenían el año trabajado e inclusive con conceptos en el desempeño de sus funciones”.

“El tema preocupacionales representó una gran discusión el 2017. Tendremos que seguir, tenemos que unificar criterios. Si nos encontramos con docentes que tienen título en mano, no tuvieron inconvenientes para asumir el desempeño de su trabajo en carácter condicional, no podemos permitir que llegado fin de año se les de la baja y no se les explique concretamente, cuál es la problemática y si la hubiera cuál es el tratamiento a seguir”, demandó la Secretaria General de UnTER.

Con respecto al requerimiento salarial, Patricia Cetera comentó que desde el plenario de UnTER “no aceptamos que el techo salarial sea el 15%. En un país como Argentina en donde lo último que tenemos garantizado es un proceso inflacionario. Estamos con una deuda de un 4,07% del 2016, con lo que falta establecer desde octubre del 2017. La inflación superó el 27%, según el Fondo Monetario, índice que luego reconoció el INDEC. Nuestra demanda no está fuera de la realidad que marcan la canasta básica alimentaria y la total. El último aumento de combustibles marca un antes y un después a lo que presidente Macri establece como un 19% de inflación. Este discurso que tienen una consonancia entre nación y provincia rechazamos como sindicato. Estamos abiertos al diálogo, vamos a continuar en cada una de las instancias que tengamos programadas por el gobierno y a donde no nos convoquen solicitaremos la participación para resolver lo que hace a la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.

En la conferencia se comunicó que desde UnTER se promociona la definición del plenario de CTERA de realizar una campaña de firmas para lograr la derogación de la reforma previsional.

Se informó que se ha reclamado a la justicia por el mantenidmiento edilicio y que se logró amparos favorables en El Bolsón en donde se obliga al gobierno a que disponga el dinero para la reparación de escuelas. La Secretaria de Salud en la Escuela, Claudia Asencio, junto con María Alejandra Grau y Héctor Roncallo, ambos vocales del CDC participaron la semana pasada de una inspección ocular, en donde la justicia comprometió al Ministerio en la reparación de los establecimientos.

Patricia Cetera expresó que “en el resto de la provincia hay un monitoreo de las condiciones en que se encuentran los establecimientos, que se presentará al Ministerio. En muchos lugares no se ha comenzado todavía el proceso de desmalezamiento”. Lo que provocaría la alteración del normal inicio de clases en el caso de que el sindicato no realice medidas de acción directa.

La Secretaria General, transmitió que se acompañará desde el sindicato el inicio del juicio de la causa Daniel Solano, prevista para el 20 de febrero. También se señaló la presencia de UnTER en la bajada al jagüel.