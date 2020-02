UPCN desafía al gobierno tras el comunicado de descuento por el paro

Quieren asustar a los trabajadores con algo que por Ley nos corresponde, mostrando claramente que quien parece asustado es el gobierno, porque sacó un comunicado de último momento amenazando con descontar el día a los trabajadores que, en pleno uso de su Derecho, adhieren al paro en reclamo de los salarios totalmente devaluados que cobran miles de compañeros en toda la provincia. Porque es una una de nuestras formas como colectivo de trabajadores de hacernos escuchar cuando no miran nuestra realidad y quieren imponernos sus políticas y ajustes sobre los hombros nuestros y de nuestras familias.

Nosotros, como organización sindical declaramos la realización de esta medida de fuerza a nivel nacional a través de UPCN Nación, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con todos los días de anticipación que indica la Ley y cumpliendo, como debe ser, con lo que dice la Constitución Nacional; la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y todas las leyes vigentes que amparan nuestro Derecho a Huelga.

“El gobierno quiere meter miedo a la gente para que no vayan al paro y no ven más allá, porque eso es una amenaza peligrosa, es sumar atropellos a los trabajadores, es como destapar un cajón de abejas”, dijo nuestro secretario general Juan Carlos Scalesi y agregó “los salarios perdieron demasiado en estos años, miles de trabajadores -por no decir todos- lo ven día a día, no es un invento de la UPCN, pero el gobierno se niega a escuchar, a ver lo que nos pasa, y usa la imposición”.

En el Estado de Derecho que rige a la República que habitamos nos ampara el Derecho a Huelga. La Ley madre, a la cual deben ajustarse las leyes que enmarcan nuestra vida cotidiana, es la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis de la Constitución expresa claramente “(…) Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo (…).”. Y hay más leyes del marco regulatorio que amparan a los trabajadores, de otra manera viviríamos en una dictadura.

El lunes 2 de marzo vamos al paro general de actividades. ¡Basta de ser la variable de ajuste! Venimos tolerando rebajas durante más de dos años.

EL GOBIERNO DESCONTARA

El Gobierno de Río Negro descontará el día a los empleados públicos que se adhieran a la medida de acción directa dispuesta por el gremio UPCN para el día 2 de marzo del corriente.

La medida no significa desconocer el derecho a huelga de todos los trabajadores amparado en la Constitución Nacional y en nuestra Constitución Provincial (Artículos N° 14 bis y 40 inciso 6°, respectivamente), sino que ante la falta de contraprestación laboral no genera obligación de pago por parte del empleador. Cada organismo deberá presentar en la Secretaría de la Función Pública a través de las áreas de Recursos Humanos la nómina de agentes que no concurrieron a trabajar en razón de la medida de fuerza a fin de liquidar la correcta liquidación de haberes.