UPCN dice que el paro fue contundente. Para el gobierno hubo normalidad en el inicio de clases.

Con acatamientos que superan el 95% en algunas localidades, se está llevando adelante el Paro convocado por la UPCN a partir de las asambleas realizadas en toda la provincia. Uno de los sectores con más adhesión es el de [email protected] compañ[email protected] de PSA de las escuelas, lo que impidió el inicio normal de clases, a pesar del boicot realizado por el gobierno con el apoyo de Ate. Muchas escuelas no abrieron y otras solicitaron a los padres que retiren a sus hijos a media mañana y cerraron el establecimiento.

En el resto de organismos (SENAF; IPROSS, Registro Civil; Secretaría de Trabajo; Hospitales, etc.) el paro tuvo diferentes grados de adhesión. Mientras hubo localidades donde directamente cerraron las oficinas (muchas del Valle medio, donde incluso se hicieron manifestaciones en la calle), en otras atendieron parcialmente o declararon retención de servicios en adhesión al paro.

Desde la UPCN medimos la adhesión en todas las localidades. En Bariloche, desde donde hizo declaraciones la gobernadora minimizando el paro de la UPCN , más del 95% de las escuelas adhirió. No sabemos porque esa falta de honestidad intelectual de la mandataria, porque el mensaje que le están dando los trabajadores en su ciudad de nacimiento es que los escuche, que están hartos del ninguneo mientras los salarios están por el piso.

Esta mañana hubo conferencia de prensa en nuestra seccional. Ante la pregunta de ‘como siguen las medidas’, el secretario general Juan Carlos Scalesi expresó que “la próxima medida es una movilización (…) Seguiremos con las reuniones y asambleas para determinar como se organiza (…) Hoy nos están pidiendo movilización general a Viedma”.

Por otro lado, el secretario gremial Luis Rosas destacó el deterioro que hay en la carrera de [email protected] agentes públicos, casi inexistente y sin posibilidades estos últimos años porque la capacitación brindada por el IPAP (instituto que fue la gloria y que hoy no funciona) es casi nula. “Un trabajador para llegar a la categoría 18 necesita 45 años de servicio”, dijo Luis Rosas y agregó que “para responderle a la gobernadora y a la ministra de Educación (…) que dicen que el paro en Bariloche fue del 25%, mientras que (la realidad corroborable) es del 95% en las escuelas que hoy están sin clases”

El secretario general no descartó el ‘factor sorpresa’ en las medidas a partir de ahora [email protected] compañ[email protected] están todos desconformes. La pirámide salarial está achatada porque no existe ya una carrera. Hoy, subir de una categoría casi ni se nota en el salario. El 80% del sueldo de [email protected] agentes pú[email protected] es no remunerativo, o sea que NO se usa para el cálculo de adicionales como zona o antigüedad, lo que tira los salarios aún más abajo. Son miles los agentes que sufren gravemente el deterioro salarial en Río Negro y los que están un poquito mejor también ven que su poder adquisitivo mermó de manera descomunal.

En este gremio mayoritario con más de 18.200 afiliados, seguiremos escuchando a [email protected] [email protected] [email protected] de toda nuestra inmensa provincia. La situación salarial de los agentes rionegrinos es grave.

Normal inicio de clases en las 1432 unidades educativas de Río Negro

La actividad educativa comenzó con normalidad en 15 consejos escolares en los que está organizado el sistema educativo de Río Negro.

El secretario de Educación, Gabriel Belloso, destacó que “más de 1400 unidades educativas de toda la provincia abrieron normalmente sus puertas para el regreso a clase”. Por su parte, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara Tracchia, hizo hincapié en que “este es el segundo inicio del ciclo lectivo, después de haber comenzado el 10 de febrero en las 39 escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE)”. A su vez, remarcó que “hoy 2 de marzo dimos inicio a las clases en el resto de las escuelas del sistema educativo, con mucha alegría, expectativa y trabajo. Hemos estado en enero y febrero poniendo las escuelas en condiciones”. Asimismo, la funcionaria destacó el acompañamiento de todo el equipo de Educación para concretar el trabajo colectivo hecho en estos meses para garantizar que el año escolar comience con normalidad. “Hemos recorrido la provincia; estuvimos trabajando con las comunidades educativas en lugares donde podían haber situaciones de conflicto, visitamos los Consejos Escolares, que realizaron una tarea impresionante para poder iniciar este ciclo lectivo, tuvimos permanente diálogo con los intendentes. Todo esto permite empezar el año escolar y garantizarle a las familias que la Escuela es el mejor lugar para sus hijos”, agregó la Ministra. De acuerdo al relevamiento del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, realizado a través de sus Consejos Escolares, el 99,7 % de las 1432 unidades educativas abrió sus puertas para el inicio de la actividad educativa 2020. En tanto, la adhesión de porteros a la medida de fuerza impulsada por el gremio UPCN promedió esta mañana un 27% en todo el territorio provincial.