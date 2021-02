Vacunación: luego del personal de salud se va a priorizar a los mayores de 60 años

Durante la conferencia de prensa que cada semana ofrece la provincia para dar detalles sobre la situación sanitaria y la vacunación contra el Coronavirus, la funcionaria aclaró dudas e inquietudes de las personas con intenciones de vacunarse.

Ibero indicó que “la idea es terminar de vacunar a todo el personal de salud que sea esencial y que trabaje con personas de riesgo o contacto directo con pacientes con COVID-19”.

La funcionaria aseguró que una vez finalizada la etapa de los trabajadores y trabajadoras de salud, “se vacunará a todos los mayores de 60 años, priorizando aquellos que están institucionalizados, es decir aquellas personas que pertenezcan a instituciones de larga estadía y luego, dentro de este grupo, la segunda prioridad serán los mayores de 70 años”.

Posteriormente, aclaró que cuando lleguen más vacunas se aplicarán al personal estratégico como docentes y fuerzas de seguridad, y, por último, a mayores de 18 años con factores de riesgo.

Quiénes pueden vacunarse

La Secretaria indicó que es necesario ser muy estrictos con las indicaciones sobre la vacuna y quienes pueden ser inmunizados.

En este sentido, aclaró que las personas de entre 18 y 59 años que se van a vacunar, son aquellas que tienen riesgo de tener complicaciones graves.

“Esto hace referencia a personas que sufren de obesidad mórbida, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas, los inmuno suprimidos, pacientes oncológicas, embarazadas y aquellas personas con diabetes”, indicó.

“Con respecto a las personas hipertensas, aquellas que no tengan alguna insuficiencia cardiaca, (cardiopatía, hipertrofia ventricular) no tienen por qué ser vacunada”, agregó.

Esta modalidad forma parte de las indicaciones que tiene la vacuna a nivel mundial, ya que “la vacuna no elimina el virus sino que nos protege de consecuencias graves”, expresó la doctora.

Por último, señaló que “aquellas personas que no manejan internet o no saben utilizar el celular y nadie de su familia lo puede inscribir se pueden acercar al Centro de Salud más cercano en donde serán anotados para vacunarse”.

Vacuna y cuidados preventivos

En este mismo marco, Ibero solicitó continuar manteniendo los cuidados preventivos y remarcó que “la vacuna no evita que me contagie, la vacuna no termina la pandemia y no significa que tenga que dejar de usar barbijo o compartir un mate. Puedo seguir contagiando a otros”.

Finalmente destacó el hecho de que muchos rionegrinos y rionegrinas hayan entendido y respetando las medidas de prevención, e instó a continuar con los cuidados para evitar propagación y mayores contagios.