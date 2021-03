Vacunación “seguimos según los listados que nos envían desde el ministerio” dijo Iaquinta

La directora del “Hospital de la comunidad Dr. Aníbal Serra”, la médica Paula Iaquinta, dio a conocer en Marítima FM, como se va desarrollando el esquema de vacunación contra el Covid-19 en nuestra ciudad y el puerto, y que en estos momentos hay tres “reinfectados”, es decir pacientes que oportunamente sufrieron la patología pandémica y que se volvieron a contagiar, por lo que recomendó continuar con las medidas personales de protección.

“Se está vacunando ahora al personal docente, porque nos quedamos sin dosis para los adultos mayores, que cuando vuelvan a llegar, llamaremos según los listados que nos envían desde el ministerio” indicó que la vacunación, para docentes, llegaron 177 dosis (de 640 anotados).

“Quedaron sin vacunar adultos mayores y los hospitalarios que quienes quisieron vacunarse se hizo, por eso digo que cuando se van vacunando por grupos, se sigue el orden de inscripción en el sistema, esto porque mucha gente nos llama preguntando porque sus familiares de 80 o 90 años aún no los convocaron, pero se está llamando por el listado que llega de Viedma” agregó que “nos van bajando los listados quienes son mayores de 70 y vamos siguiendo el orden, estoy hablando de la jurisdicción de San Antonio y el Puerto, que es por la que respondo”.

“Las remesas de vacunas van llegando cada semana, aún estamos en el proceso de continuidad, por ejemplo, el sábado iniciaron con los docentes, para que no se desperdicie la vacuna van llamando previamente, por esto es importante que lleguen a tiempo al horario que se les dice” sostuvo también “hemos tenido muy pocas personas tuvieron efectos adversos, algunos muy leves, no como suele decirse por ahí, hasta ahora no hay problemas mayores, sino lo que generalmente sucede con algunos efectos que no fueron nada importante”.

“Por ahora esperamos que este fin de semana lleguen más vacunas, porque no tenemos que perder la cadena, no se guarda la dosis, la gente que falta, si no puede venir, seguimos con el listado, se le hará la aplicación cuando se lo vuelva a llamar” explicó la médica.

“Hay mucha necesidad de vacunación, la gente está ansiosa y expectante, porque la vacunación es para morigerar los efectos, no para que no se enfermen, es para que se tengan más leves las reacciones del coronavirus, por eso debemos ser precavidos y seguir con las medidas de seguridad” aseveró.

“Nosotros tuvimos tres reinfecciones, por eso es muy posible la llegada de la segunda ola, por ejemplo una persona en el puerto, no generó inmunidad, volvió a contagiarse, entonces estamos ante escenarios aún complicados” expuso Iaquinta.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA