Vaisberg “la actividad que más ha sufrido en Río Negro es el turismo”

Asi lo afirmó Luis Vaisberg, ministro de Economía de Río Negro, quien además aseguró que “la actividad que más ha sufrido en Río Negro es el turismo”. Adelantó que la mesa paritaria para el sector estatal se reunirá el próximo 22 de setiembre. Además dijo que la actual gestión rionegrina no piensa generar nuevos o aumentos en impuesto y que la actividad turística aporta un 30% a la administración provincial.

“Un gran desafió y un gran esfuerzo, vamos viendo el día a día y ver cómo podemos afrontar esto de la mejor manera posible. Estamos en un permanente análisis de los gastos corrientes para priorizar cuando el presupuesto financiero no alcanza. Los gastos subieron en lo que hace a la atención de la salud de la población, con un montón de gastos bastantes importantes”, indicó Vaisberg.

El ministro realizó declaraciones a través del programa “Chocolate por la Noticia” que se emite de lunes a viernes por El Cordillerano Radio (93.7). Allí también sostuvo que “la crisis económica la estamos tratando de llevar con un esfuerzo importante. Algunas actividades que tienen que ver con la actividad privada, donde entendemos que no hay actividad comercial, eso es un perjuicio grande para la Provincia”.

Consultado sobre las paritarias con sectores estatales indicó que “las reuniones están proyectadas para la semana próxima (22 de septiembre), con el aumento salarial policial ya hemos llegado a un acuerdo, falta el resto de los empleados del Estado. Estamos haciendo las proyecciones con el máximo esfuerzo que podemos hacer para atender los aumentos salariales, con la máxima responsabilidad posible para seguir atendiendo el cronograma de pagos en término. Un máximo esfuerzo que podemos hacer con los aumentos y poder cumplir en lo salarial”.

Sobre los porcentajes de gastos en la actualidad explicó que “los programas de asistencia social, salud y seguridad, pilares fundamentales para llevar adelante esta situación sanitaria, están cerca del 80% de los gastos, sacando el gasto salarial. El 80% de los gastos están siendo destinados a esos rubros”.

En el mismo rumbo aclaró que “en estos momentos son difíciles de predecir las variables financieras, eso hace difícil tener un horizonte más amplio. Creemos que el Estado Nacional va a estar haciendo aportes parciales para compensar algunos ingresos y ahí estamos con mucha dificultad para lograr una proyección que nos permita tener un horizonte de planificación, y poder hacer frente a todo esto”.

Con respecto a la medidas para mejorar los ingresos, Vaisberg resumió que “nosotros no tenemos pensado realizar cuestiones que nos lleven a una mayor presión impositiva, estamos viendo una incipiente reactivación con respecto al mes anterior, no tenemos pensando en subir las alicuotas, trataremos de mantener un equilibrio delicado para cumplir, pero en ese marco no podemos aún liberar la recaudación. No pensamos en producir una suba de impuestos adicional”.

Por último el ministro de Economía refirió que “la actividad más perjudicada es sin duda el turismo, para la Provincia representa un ingreso muy importante, aproximadamente el 30%, no sólo turísticas sino también actividades complementarias, como comercios. Entonces hay que agregar las comerciales que tienen relación con el turista. Toda esta actividad no tiene movimiento y ese 30% es muy importante para la recaudación de la Provincia y además la fruticultura logró a principios de año comercializar con un gran esfuerzo, pero si tenemos que decir que actividad ha sufrido más, sin duda es el turismo”. (El Cordillerano)