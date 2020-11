“Vamos a insistir con nuestro sindicato, ni UPCN ni ATE nos representan”

La vocera del personal hospitalario autoconvocado, Cesira Mullalli, señaló a Marítima FM, tras la entrevista que mantuvieron con la gobernadora Arabela Carreras tras la inauguración de la Ruta Provincial Nº 2, que el personal de la salud pública rionegrina en su conjunto no se siente representados ni por UPCN ni por ATE, e insistirán con la conformación de una filial de la federación que agrupa a los trabajadores de la salud de la República Argentina.

“El diálogo fue muy bueno y con respeto, la reunión fue abierta y la presenciaron todos los compañeros, se le entregó un escrito de lo que sentimos y estamos atravesando y lo que pretendemos, se le manifestó todo lo que está pasando” señaló.

“Ella hace hincapié que los interlocutores son los gremios tradicionales lo que se sientan en la mesa de la función pública, pero nosotros no acordamos con el arreglo salarial que llegaron en paritarias y no nos sentimos representados por esos gremios, porque no están teniendo conocimiento lo que necesitamos y cuál es nuestra realidad diaria” aseveró.

“Lo que nosotros no es sentarnos en la mesa de la función pública, sino una sectorial como tiene Unter y Sitrajur, si ellos pueden sentarse con gente que se sientan de esa manera, nosotros no nos sentimos representados por la generalidad que ellos toman para con nosotros” sostuvo.

“Nos invitaron a una mesa de diálogo y de trabajo que plantean que no se discuten cuestiones salariales y nosotros si lo queremos, porque así no se va a resolver el conflicto. En el marco de la ley de insalubridad y las condiciones laborales es también una discusión que debemos hacerlo. Pero respecto a lo salarial se acható la pirámide y aquellos compañeros que se van a jubilar van a tener un retiro sin la jubilación que le corresponde y no está una persona hoy de 64 años para estar haciendo guardia con esa edad para juntar un poco más para poder jubilarse mejor, no es justo” comentó.

“En cada petitorio que se hizo y se escribió se manifiesta todo, lo salarial, la ley de insalubridad, y la verdad que no nos representan los gremios de ATE y UPCN, ese acuerdo que hicieron es muy pobre y hay compañeros que cobran 30 mil pesos, no les alcanza para nada” refirió (Foto Diario Río Negro)