Vandalismo en la Plaza Prefectura Naval: Indignación y tristeza en el barrio El Progreso

La comunidad del barrio El Progreso expresaron su malestar e indignación tras un acto de vandalismo que tuvo lugar en la madrugada del domingo en la Plaza Prefectura Naval. El hecho fue denunciado por Marisabel Simm, integrante de la Junta Vecinal, quien visiblemente afectada relató los daños ocasionados a un proyecto comunitario que llevaba más de dos años en desarrollo.

Según Marisabel, el proyecto comenzó con la colaboración de vecinos carpinteros y comercios locales, como casas de pintura, con el objetivo de embellecer la plaza a través del reciclaje y la construcción de pequeñas casitas decorativas que simbolizan la unión y el sentido de pertenencia de las familias del barrio. “Cada casita representa a una familia, es un símbolo de la unión del barrio El Progreso”, expresó.

Sin embargo, entre las 23:30 y las 2:00 de la madrugada, personas no identificadas destruyeron parte de la obra comunitaria: arrancaron flores, retiraron el césped sintético —el cual estaba fijado con alambres y clavos— y desparramaron los elementos decorativos por las esquinas. “No fue un acto al azar. Usaron fuerza, hicieron palanca con un cuchillo tipo serrucho que encontramos tirado. También cortaron una tira que abrazaba todo el cabildo”, denunció Isabel.

La vecina lamentó el hecho con profunda tristeza, al considerar el esfuerzo invertido en el proyecto. “Paso horas y horas cortando botellas, secando, pintando, ensamblando… lleva muchísimo tiempo. Pero eso a ellos no les importa”, comentó.

Pese al dolor y la indignación, María Isabel aseguró que no se rendirán. “Eso no quiere decir que uno no vuelva a intentarlo. Si flaqueamos cada vez que alguien rompe algo, nunca se podría hacer nada. Hay que demostrar que uno persevera, que quiere ver el pueblo bien, bonito”.

Desde la Junta Vecinal se espera que la comunidad se mantenga unida frente a estos actos de destrucción, reafirmando su compromiso con el cuidado del espacio público y el fortalecimiento del sentido de comunidad. Se solicita también colaboración vecinal para identificar a los responsables y prevenir futuros hechos de vandalismo. (entrevista de Valma Astudillo)