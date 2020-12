Vecina de San Antonio pide protección de su ex pareja

Una mujer denunció a su ex pareja y sus familiares por amenazas. La mujer se presentó en la comisaría y en el juzgado de paz, que había determinado una prohibición de acercamiento de 300 metros.

En este caso María Cristina Francou solicitó a la fiscalía una custodia “que me la sacaron estos días, ya no tengo la protección” según señaló a Signos FM tuvo hostigamiento hacia ella y sus hijos el fin de semana.

Comentó que “me siento en peligro igual que mis hijos menores que fueron amedrentados en la vía pública” agregó que “esta gente vive a 200 metros de mi casa y no duermo bien porque tengo miedo que durante la noche suceda algo”.

Dijo que aún está esperando el botón antipánico “me dijeron que me iban a proveer, pero no hablé con la fiscal, sino con la secretaria porque ellos me citaron y después no tuve más noticias, ahora les pasó esto a mis hijos y siguen pasando por mi casa que ellos no pueden hacerlo”

“Tengo temor que les pase algo a mis hijos es lo que más miedo tengo” manifestó la mujer entre llantos, además a veces trabaja de noche cuidando ancianos “no quiero dejarlos por todo esto”.

Las actuaciones judiciales existen incluso la mujer mencionó que recibió serias amenazas las que se pueden apreciar en las denuncias.

Asimismo, hasta el momento solo hubo las actuaciones comentadas por Francou “me quiero acercar a los medios de comunicación porque son los únicos que me escuchan, que por favor hagan algo desde la justicia, porque llamé a la policía y no vinieron” afirmó.