Vecina de SAO no le conectan el gas domiciliario a pesar que cumplió con todos los requisitos

Primeramente, Buen día/Buenas tardes: NO SOY DE ESCRIBIR PERO EN ESTE CASO ES TANTA LA IMPOTENCIA QUE TENGO Y SIN SOLUCIÓN AÚN DESPUES DE MESES Y MESES QUE LLEVO RECLAMANDO UN DERECHO QUE ME CORRESPONDE POR ESTAR PAGANDO. Y PASO A CONTAR MI SITUACIÓN:
SIENDO TITULAR JUNTO A MI MARIDO DE UNA VIVIENDA, CON UN DOMICILIO REAL ESTABLECIDO POR CATASTRO (municipalidad) EL AÑO PASADO FUIMOS INCLUIDO DENTRO DEL DENOMINADO “FONGAS 2”, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS QUE ABARCARÍA VARIOS LOTES, INCLUYENDO MI NÚMERO DE MANZANA, LOTE Y SECCION.
SE ME SOLICITA QUE NOS PRESENTEMOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAO PARA EFECTUAR EL MODO DE PAGO DEL VALOR DE LA OBRA, PARA LO QUE ELIJO UNA OPCIÓN DE PAGO, EL CUAL DE 12 CUOTAS LLEVO PAGADAS 8 (estando al día con libre de deuda en mano).
AL FINAL DICHA OBRA, LA MISMA QUEDA EN OCHAVA DE MI PARCELA, A UNOS 12 METROS DISTANTE AL NICHO DE GAS, PESE A QUE MI OBRA DE GAS SE ENCUENTRAS EN CONDICIONES DE CONECTARSE A LA RED (si la hubiera) DADO QUE CAMUZZI S.A. POSTERIOR A HABER OTORGADO LA “FACTIBILIDAD DEL SERVICIO” POR LA CALLE SANTA CRUZ, ME OTORGA LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES A REALIZAR LA OBRA Y SITUAR EL NICHO DE GAS POR ESTA CALLE (año 2016) TAL QUE EN LA ACTUALIDAD MI PROYECTO SE ENCUENTRA EN APROBACIÓN PARCIAL, ES DECIR A LA ESPERA DE LA CONECCION DE GAS, SI ME HUBIESEN HECHO EL EXTENDIDO HASTA MI NICHO.
YA FUI A TODOS LADOS, (Hablamos con el Intendente, Con obra y Servicios Públicos, Concejo Deliberante, Defensoría de Pueblo, Secretaria de Planificación) SOLUCIONES HASTA EL MOMENTO NINGUNA.
VUELTAS Y VUELTAS… SE HECHAN LA CULPA DE UNO A OTRO… MIENTRAS TANTO OTRO INVIERNO SIN GAS, SUMÁNDOLE A ESTO CON UNA OPERACIÓN DE CERVICAL CON PROTESIS Y TORNILLOS, EL CUAL NO PUEDO PASAR FRIO.
NADIE SE QUIERE HACER CARGO DE LOS GASTOS EXTRA QUE ESTAMOS TENIENDO (GARRAFAS, LUZ HASTA 15 MIL) POR NO CONTAR CON EL SERVICIO.
CUENTOS CON TODA LA DOCUMENTACION EN MANO. GRACIAS POR LEER Y COMPARTIR (el que quiera) ALGUIEN SE TIENE QUE HACER CARGO DE ESTE GRAN PROBLEMA QUE HOY ESTOY PASANDO.
Claudia Alvarez