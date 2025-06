Vecinos y Concejales rechazan el traslado de un paciente peligroso al hospital de Las Grutas

La posible derivación de un hombre con antecedentes penales y patología psiquiátrica al Hospital «Violeta Villalobos» de Las Grutas ha generado una fuerte reacción por parte de los vecinos y concejales de la localidad.

Argumentan que el nosocomio no cuenta con las condiciones de seguridad ni la infraestructura necesaria para alojar a un paciente de estas características, quien ya atentó contra el edificio del Hospital Zatti, provocando un incendio.

Los vecinos, que se manifestaron ante las autoridades del hospital, expresaron su profunda inquietud. Señalaron que el paciente, identificado como Miguel Guillermo Levin, posee antecedentes penales y una patología psiquiátrica que, a su entender, representa un riesgo para la comunidad. «El hospital de Las Grutas no tiene la infraestructura adecuada para tratar a una persona con esas características», explicó Gabriela Latorre, una de las voceras de los vecinos presentes en la reunión.

Aunque el paciente estaría medicado y bajo custodia policial con tres agentes asignados por un mes, los vecinos temen por la seguridad del personal de salud –incluyendo médicos, enfermeros, mucamas y ambulancieros– y de los propios habitantes de Las Grutas. «Cuando hablamos de comunidad de salud hablamos de los empleados hospitalarios, todos… Y también a la comunidad porque ante una posible fuga esta persona puede llegar a repetir lo que hizo o hacer algo peor», manifestó Latorre.

Los vecinos destacaron que su intervención no fue confrontativa, sino que buscaron transmitir la inquietud generalizada. Además, aseguraron que los trabajadores del hospital no pueden expresar libremente su opinión sobre el tema, por lo que decidieron hablar en su nombre. Latorre criticó que el Consejo Local de Salud, el órgano encargado de tratar estos asuntos, no actuó y que la decisión de trasladar al paciente fue tomada unilateralmente por el director del hospital, a pedido del Ministerio de Salud. «Pedimos que no se traiga acá a la localidad por las necesidades que padece un enfermo de estas características y la peligrosidad que implica», enfatizó.

Según los vecinos, otros hospitales ya habrían rechazado la internación del paciente por falta de condiciones adecuadas, lo que refuerza su postura de que Las Grutas tampoco cuenta con los recursos necesarios. Se presume que este sábado se llevará a cabo una nueva reunión para definir futuras acciones, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

Rechazo de concejales

El Bloque Cambia Río Negro y Compromiso Ciudadano del Concejo Deliberante de Las Grutas también manifestó su enérgico rechazo al traslado de Miguel Guillermo Levin. Argumentaron la falta de infraestructura y recursos adecuados para garantizar la seguridad del paciente, el personal médico y la comunidad.

El proyecto de comunicación presentado por la oposición, que fue rechazado por la mayoría para su tratamiento, se fundamenta en una orden judicial del Juez de Garantías Guillermo González Sacco. Dicha orden, emitida el 4 de junio, disponía la internación de Levin en el Hospital Artémides Zatti o en una institución que cumpliera con las condiciones necesarias para su custodia y atención. A pesar de esto, el paciente fue derivado al Hospital de Las Grutas, generando preocupación por las posibles limitaciones de la institución para manejar casos de esta índole.

En el documento, el Concejo destacó que el traslado podría poner en riesgo la seguridad del personal de salud, los pacientes y visitantes, además de sobrecargar los recursos destinados a la atención de la comunidad local. Por ello, solicitaron al Ministerio de Salud de Río Negro que revele de inmediato los motivos de esta decisión y garantice el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial.

Los concejales incluyeron en su proyecto los siguientes puntos:

Un rechazo formal al traslado y la solicitud de revisión de la medida.

Un pedido de explicaciones urgentes sobre la idoneidad del Hospital de Las Grutas para albergar al paciente.

La exigencia de medidas inmediatas para adecuar la situación a lo ordenado judicialmente, priorizando la seguridad y los recursos necesarios.

El caso, caratulado como «LEVIN MIGUEL GUILLERMO S/ AMENAZAS E INCENDIO», continúa en trámite ante la Fiscalía Nº 6. El Concejo espera una respuesta perentoria del Ministerio de Salud, conscientes de que la resolución de este conflicto podría sentar un precedente sobre la gestión de pacientes con requerimientos de custodia en el sistema sanitario provincial.