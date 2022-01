Vecinos y vecinas de Las Grutas conformaron una Comisión Permanente por la Municipalización

Se creó la comisión permanente por la Municipalización de Las Grutas, realizaron un pequeño acto junto a vecinos, vecinas y turistas por los 62 años de la creación de la villa balnearia, la actividad se llevó adelante en la plaza Luis Piedra Buena.

Se posibilitó las palabras para contar la historia y la necesidad por parte de la comisión para municipalizar a Las Grutas, con mucho respeto se realizó lecturas del manifiesto y se invitó a los presentes a firmar el libro de actas.

El vecino Rubén Aranzábal uno de los pioneros en proponer la municipalización mencionó a los presentes unas palabras desde su sentir, después todos juntos cantaron el Feliz Cumpleaños y se repartieron 62 cupcakes simbólicos.

MANIFIESTO MUNICIPALIZADOR

Los vecinos autoconvocados manifestamos la imperiosa necesidad de organizarnos para dar inicio a un nuevo proceso de construcción transversal, con el fin de expresar nuestra voluntad inquebrantable de gestionar ante quien corresponda, hasta lograr la efectiva MUNICIPALIZACIÓN DE LAS GRUTAS.

Demasiado tiempo, demasiadas palabras, demasiadas expectativas y sueños dormidos. Demasiadas personas han luchado por alcanzar este sueño, hoy ya no están entre nosotros. Nos toca la responsabilidad de recoger las banderas, de aventar las llamas del fuego aún encendido. Nos toca el compromiso de convocar a la ciudadanía sin distinciones de credos ni de banderías políticas, sólo con la convicción de este derecho y esta necesidad.

Cada año vemos cómo se maquilla la cara sucia de una ciudad hermosa, como se recaudan cifras millonarias por tasas, contribuciones e impuestos que van a parar a las arcas de los Estados provincial y municipal. Alimentamos un paquidermo mientras debilitamos al productor de alimentos. Se promociona el lugar en las ferias internacionales y recibimos a los visitantes con las calles intransitables y sin señalización, con los servicios esenciales de luz y agua cortándose cada 4 días. Los turistas no pueden creer el estado de abandono que sufre Las Grutas, como no pueden creer que no seamos municipio. Tenemos sobradas pruebas de la falta de interés de las autoridades por mejorar las condiciones de nuestro lugar, entre ellas: la falta de aprobación de las ordenanzas que nos permitan elegir al delegado y la que nos permita participar en la elaboración del presupuesto, ambas contempladas en la Carta Orgánica Municipal.

Creemos que la independización va a ser, incluso, beneficiosa para la ciudad cabecera de San Antonio Oeste, ya que potenciaría aún más sus recursos turísticos, además de los que ya se encuentran desarrollando la actividad económica.

Los ciudadanos nos sentimos engañados y humillados por una dirigencia que no pondera las necesidades con anticipación y que por el contrario sale a poner parches allí donde debió controlar el funcionamiento de los servicios. Aquí no se planifica, no se controla, no se invierte. El Estado

Municipal se ha convertido en una calesita a la que se suben con un ticket barato quienes pretenden quedarse con el caballo más alto, nosotros miramos cómo sigue girando casi rutinariamente.

El sueño municipalizador sigue intacto. Queremos constituirnos aquí y ahora como COMISIÓN PERMANENTE POR LA MUNICIPALIZACIÓN, con la firme convicción de que nuestro anhelo es el de miles de grutenses que han elegido esta tierra como su LUGAR EN EL MUNDO, como lo hicimos todos. A ellos va dirigido nuestro mensaje de compromiso con esta causa, nuestra convocatoria a la unión, nuestra voz de esperanza; con la plena conciencia del esfuerzo conjunto que implica reiniciar esta lucha.

Firman: Cristina Acosta, Mariana Herrero, Noelia Vazquez, Alberto Almada, María José Igea, María Alejandra Illiodo, Mirian Raimondi, Irma Verbeke, Alicia Calendino, Marta Rodriguez y Marilina Cardelli.

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN: LAS GRUTAS, CIUDAD SUSTENTABLE

Es el deseo de esta comisión, mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, con una gestión municipal orientada a lograr equidad social y territorial, eficiencia económica, participación de la ciudadanía y sustentabilidad ambiental.

DISEÑAR EL MODELO MUNICIPAL

La Planificación es una forma de organización para concretar proyectos, ideas, anhelos. Constituye un proceso indispensable para racionalizar las decisiones y acciones que nos permitan alcanzar objetivos, para ello, debemos identificar nuestras propias finalidades y los medios para alcanzarlas. Por lo tanto, nuestro desafío consistirá en trabajar en las necesidades insatisfechas del presente y los escenarios futuros, debe comenzar planificando y diseñando los ejes de la gestión municipal de LAS GRUTAS.

Diagnóstico: Proponemos analizar las problemáticas y demandas de la localidad de Las Grutas en su carácter de destino turístico, pero también, como lugar donde residen más de diez mil (10.000) habitantes:

– Vivienda y servicios públicos, Salud y asistencia social, Educación, cultura y deporte

– Ambiente, biodiversidad, impactos negativos.

Objetivos: A partir del análisis precedente, establecer los ejes de trabajo para conformar un plan de desarrollo y gestión municipal. A tal fin, esta comisión propone partir de los siguientes ejes:

1.- Desarrollo social: Trabajo sobre sitios vulnerables, familias de alto riesgo, adultos mayores, niños.

2.-Ordenamiento Territorial: Esquemas de planificación urbana para el correcto uso de los espacios públicos y distribución de tierras fiscales.

3.- Infraestructura para el desarrollo: Aplicación de obras públicas y acciones de gestión municipal para el mejoramiento de la localidad, con miras a una mejor competitividad económica y para una mejor calidad de vida de los residentes. Seguridad en todas sus facetas. Presupuesto participativo.

4.- Turismo y Ambiente: Implementación de programas que promuevan mayores niveles de calidad y competitividad, la generación de capacidades locales y el desarrollo turístico sostenible. Impulso para el fortalecimiento y creación de nuevos productos turísticos (Turismo rural, náutico, convenciones) con el fin de ofrecerle al turista una experiencia integral –que complemente los atractivos naturales y culturales-, que permita la creación de MINIPYMES, la incorporación de la comunidad en la industria turística, mayor desarrollo local y una mejor calidad de vida para los residentes vinculados con los programas.

5.- Modernización municipal: Aplicación de la tecnología para la prestación de servicios públicos. Mejor acceso a la información pública. Capacitación del personal municipal, descentralización administrativa para esos fines.

INVITACIÓN A SER PARTE DE ESTA PROPUESTA: Correo: lasgrutasmunicipio@gmail.com: para recibir aportes, sugerencias, correcciones y más ideas. (Con el objetivo de generar consensos y compromiso, en esta primera etapa se propone armar grupos de trabajo para evaluación, diagnóstico, elaboración y diseño de las áreas)

