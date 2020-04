Weretilneck dijo que hay que acabar con este “garantismo estúpido”

“Es absolutamente inentendible la actitud de la Justicia porque en la cárcel federal de Neuquén donde estaba detenida no hay casos de coronavirus”, expresó ayer el ex gobernador de Río Negro y actual senador, Alberto Weretilneck, al referirse a la liberación de Ruth Montecino, condenada por narcotráfico.

“No tiene ningún sentido esta medida, la justicia tiene que volver sobre sus pasos, dejar de llevar adelante este garantismo estúpido, que lo único que hace es dar un paso más para la impunidad. Agraviar a los familiares de las víctimas y de la sociedad, no tiene ningún sentido”, enfatizó el referente de Juntos Somos Río Negro (JSRN).

“Es inentendible que hoy vivamos esta imagen en todo el país. Una violencia nueva hacia las familias víctimas”, agregó el senador.

“Lo concreto es que no hay ninguna cárcel que tenga presos con coronavirus y que no hay ninguna cárcel con personal contagiado”, indicó Weretilneck en entrevistas a distintos programas de televisión nacional. “Por lo tanto, si usted no tiene coronavirus en una cárcel y no tiene el personal contagiado no tiene ningún tipo de riesgo para la población carcelaria”, finalizó.