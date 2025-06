Weretilneck: “En una república, los fallos del Poder Judicial se aceptan”

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo hoy que “en un país democrático y republicano como el nuestro, es fundamental respetar las decisiones de cada uno de los tres poderes que lo integran, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial”. De esta manera, el Mandatario rionegrino se expresó sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En este marco, Weretilneck destacó la necesidad de respetar las decisiones judiciales, independientemente de las personas involucradas. “En un país democrático, con división de poderes, el respeto a las decisiones de cada uno de ellos forma parte de las reglas fundamentales”, sostuvo el mandatario provincial.

“Tenemos un país con elecciones libres, con instituciones fortalecidas, con períodos determinados de Gobierno y los formatos correspondientes para la elección de los integrantes del Poder Judicial. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y es sumamente necesario respetar lo que se ha logrado en estos 40 años de democracia de nuestro país”, sostuvo.

Añadió que “cada uno hará su análisis del fallo de la Suprema Corte, seguramente marcado por su pertenencia partidaria, pero más allá de esas consideraciones, algo está claro: las decisiones de la Justicia se aceptan. Son las bases de la democracia, y si queremos fortalecerla, lo que corresponde es aceptarlas”.

Weretilneck indicó además que “en un contexto como el actual, y sin detenernos en las personas en particular sino en la significancia en general, cobra más valor que nunca el instrumento de la Ficha Limpia, un concepto que en nuestra provincia no dudó en trabajarlo e institucionalizarlo, mientras que a nivel nacional, vaya a saber con qué tipo de intereses sectoriales y partidarios, lamentablemente no se pudo avanzar. Los tiempos modernos nos brindan las herramientas para hacer mejor nuestra democracia, y tenemos que demostrar que estamos a la altura de lo que nuestro país y nuestra provincia necesitan”.