Weretilneck reiteró que las paritarias serán en marzo

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó que la reapertura del debate salarial en Río Negro será en marzo. Reafirmó que los aumentos no superarán la meta inflacionaria. Descartó que haya correcciones por pérdida del poder adquisitivo y dijo que la amenaza de paro de la UnTER es “un mecanismo de presión”.

El mandatario -en un breve contacto con la prensa- se refirió al anuncio del gobierno nacional: “me parece bien que el gobierno no subestime ni sobreestime la tasa de inflación, que le diga a la sociedad qué meta real estiman, porque eso da previsión”.

La afirmación es por el cambio que hizo la Casa Rosada de la meta de inflación para 2018, que finalmente será del 15 y no del 10% como estaba estipulado en el Presupuesto votado ayer.

Weretilneck aprovechó vendió los logros de gestión de este año: “hemos mejorado la recaudación propia, hemos incrementado la obra pública, hemos cumplido con los acuerdos salariales y hemos conseguido financiamiento en el mercado financiero internacional”.

Por eso, ante la consulta periodística, dijo que “los salarios los discutimos en marzo, y lo tenemos que hacer con todos los gremios”. Así, respondió a críticas del titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi. “Las paritarias son de marzo a marzo” ratificó, y expresó que el sindicalista “aspiraba a un incremento en enero a cuenta de futuros aumentos. No podemos”. Además, planteó que “no ha habido pérdidas por inflación” ya que los índices oficiales no superan el 23,5% que el gobierno otorgó.

El gobernador hizo estas declaraciones en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, donde encabezó la entrega de créditos del programa ganadero-bovino por 2.835.000 pesos que beneficiarán a 15 productores de Viedma y Guardia Mitre.

Sobre la advertencia de la UnTER sobre no iniciar las clases si no se convoca a paritarias en febrero y hay una oferta salarial superadora, subrayó: “siempre hacen lo mismo. Es un mecanismo de presión, pero a nosotros no nos molesta”.

Y reiteró que la oferta rondará el 15% y estará abierta la posibilidad de aumentas si la inflación supera ese nivel. (ADN)