Ya se encuentra disponible el Portal Web de San Antonio Este

La Agencia de Protección Ambiental Bahía San Antonio pone en función el Portal Web de San Antonio Este con información necesaria sobre el plan de manejo del lugar, donde se especifican normas de uso y convivencia para disfrutar responsablemente.

A través de la Ley Provincial N°2670, la cual fue creada en el año 1993, se crea el Área Natural protegida Bahía San Antonio que tiene como objetivos fundamentales proteger y conservar los ambientes de alimentación, reproducción y descanso de los que dependen numerosas especies faunísticas y principalmente, aves migratorias y residentes.

Este Portal Web llega con el propósito de concientizar sobre los sitios que se encuentran amenazados por el accionar de las personas. Por ejemplo, un sitio vulnerable es playa Las Conchillas, que debido al incumplimiento de las leyes y ordenanzas sobre la prohibición de la circulación con vehículos sobre el lugar, destruyen el manto de conchillas.

Por otro lado, se establecen normas como:

* Acampe solo con baño químico y en lugares expresamente delimitados

* No arrojar basura

* No cazar

* No extraer fósiles/caracoles

* No hacer fuego

* No alimentar/molestar a la fauna silvestre, etc.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA