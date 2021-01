Zafra de langostinos: pescadores artesanales y el gobierno provincial acordaron la disponibilidad de la TPA

Tras varias horas de reuniones, luego de una pérdida de 22 mil kilos de langostinos, se llegó a un principio de solución entre los pescadores artesanales representados por Alejandro Sarmiento y la Terminal Pesquera Artesanal a cargo de Gastón Mazzei.

Otras empresas también prestarán colaboración para el proceso y para el congelamiento. Ambos actores dialogaron con Signos FM y señalaron lo siguiente.

“El langostino es un producto delicado y los volúmenes que traen complicación, un poco mantenerlo al langostino y acopiarlo, para darle la mejor calidad para su proceso y posterior venta” indicó Gastón Mazzei que agregó “tras la primera reunión fue decir que mirar hacia adelante y cambiar todos, no solo la terminal, también las otras partes que componen este procesamiento, porque esto que pasó, no puede volver a suceder en perder la mercadería y echando culpas, debemos trabajar continuamente por esta temporada que es muy importante”.

Mazzei destacó que “estos últimos años se invirtió mucho desde la provincia para ampliar el mercado, tenemos la suerte que el secretario de producción Malaspina está participando de todas las nuevas modalidades y decisiones, es una política de estado el crecimiento de la planta, sobre todo el pescado del sector artesanal, son divisas que quedan en la zona y en nuestra provincia, que se vuelca a la comunidad”.

“En esta vorágine de la temporada todo puede fallar, lo del camión del sábado fue algo que sucedió, aunque no debía acontecer, pero quiero aclarar que el producto, el dueño es el pescador, la planta provincial solo le brinda el servicio, eso es lo que hacemos aquí, pero aclarando siempre que no se tenía previsto el gran volumen de pesca y por eso empezamos a solucionarlo” sostuvo Mazzei.

Por su parte Alejandro Sarmiento, mencionó “la verdad que hemos tenido bastantes reuniones después de la pérdida de mercadería, esto fue por muchos factores que ocurrieron y la verdad que no estábamos preparados para esta zafra, pero tampoco se estaba organizando por el faltante de frío que es una realidad que veníamos observando”.

“Tras las reuniones, estas fueron para encontrar las soluciones y ponernos a disposición, para que no vuelva a suceder, porque si el langostino se mantiene por estas semanas en el golfo, es importante para el sector, entonces no queremos que se vuelva a complicar, es lo que se acordó reuniéndonos con los compañeros y por la tarde con la gente de la planta, para que no vuelva a suceder esta gran pérdida” explicó Sarmiento.

“Creemos que al buscar estas nuevas alternativas y evitar que nuevas desinteligencias sucedan, por eso queremos salir con seguridad, para no perder otra vez el día de mañana lo que se obtiene y que funcione todo lo que se planificó de ahora en adelante, obviamente el pescador ahora tiene miedo a dilapidar sus pocos recursos, porque cuando las cosas salen mal repercute en la economía de cada artesanal, no somos empresarios, somos laburantes y no tenemos la espalda que tienen otros” expuso asimismo “nadie se va hacer cargo de todo lo que pasó, por eso estas reuniones con las decisiones que se den a partir de ahora, fuimos muy perjudicados, mucha plata y mucha mercadería perdida, lamentablemente eso pasó, ahora debemos mirar para adelante” finalizó.

