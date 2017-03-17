Comienza la ansiada obra de la sede del Centro de Jubilados de Las Grutas

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LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “LAS GRUTAS”, CONVOCA A TODOS SUS SOCIOS Y AMIGOS A ACERCARSE AL TERRENO SITUADO EN CAMPO GRANDE Y BUYAYISKY  EL DIA LUNES 20 A LA HORA 10. 

ALLÍ Y EN ESA OPORTUNIDAD ACOMPAÑAREMOS AL PROFESIONAL QUE DARÁ  INICIO A LA OBRA TAN ANSIADA Y APOYADA POR LA COMUNIDAD, LA SEDE PROPIA DEL CENTRO.

ES LA PRIMER ETAPA, POR ELLA HAN TRABAJADO LOS JUBILADOS  Y  TODAS LAS COMISIONES , PERO ES TAMBIEN AMBICION DE TODOS  CONTINUAR Y LOGRAR MAYORES DEPENDENCIAS PARA UTILIDAD DE LOS SOCIOS, DE LA COMUNIDAD Y DE AQUELLAS PERSONAS MAYORES DE OTROS LUGARES DE LA PROVINCIA QUE NECESITEN DEL APOYO DE ESTE CENTRO.

EL TRABAJO Y LOS RESULTADOS SON  DOBLEMENTE GRATIFICANTES PORQUE  LA SOCIEDAD QUE NOS CONTIENE COMPARTE NUESTROS PROYECTOS Y COLABORA  SIN RANGOS DIFERENCIALES DE EDAD  O PENSAMIENTO, ES IMPRESCINDIBLE AGRADECER A TODOS  Y  ENTRE  TODOS   A CARLOS MONTEIRO,  AL iNGENIERO  FSICHER Y AL PRIMER APOYO TECNICO , EL RECORDADO  CARLOS SANCHO .

LUNES 20 A LA HORA 10 EN CAMPO GRANDE Y BUYAYISKY , CERCA DE LA PLAZA RESIDENTES

MARIA CRISTINA GARRIDO – PRESIDENTE

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