Comienza la ansiada obra de la sede del Centro de Jubilados de Las Grutas

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “LAS GRUTAS”, CONVOCA A TODOS SUS SOCIOS Y AMIGOS A ACERCARSE AL TERRENO SITUADO EN CAMPO GRANDE Y BUYAYISKY EL DIA LUNES 20 A LA HORA 10.
ALLÍ Y EN ESA OPORTUNIDAD ACOMPAÑAREMOS AL PROFESIONAL QUE DARÁ INICIO A LA OBRA TAN ANSIADA Y APOYADA POR LA COMUNIDAD, LA SEDE PROPIA DEL CENTRO.
ES LA PRIMER ETAPA, POR ELLA HAN TRABAJADO LOS JUBILADOS Y TODAS LAS COMISIONES , PERO ES TAMBIEN AMBICION DE TODOS CONTINUAR Y LOGRAR MAYORES DEPENDENCIAS PARA UTILIDAD DE LOS SOCIOS, DE LA COMUNIDAD Y DE AQUELLAS PERSONAS MAYORES DE OTROS LUGARES DE LA PROVINCIA QUE NECESITEN DEL APOYO DE ESTE CENTRO.
EL TRABAJO Y LOS RESULTADOS SON DOBLEMENTE GRATIFICANTES PORQUE LA SOCIEDAD QUE NOS CONTIENE COMPARTE NUESTROS PROYECTOS Y COLABORA SIN RANGOS DIFERENCIALES DE EDAD O PENSAMIENTO, ES IMPRESCINDIBLE AGRADECER A TODOS Y ENTRE TODOS A CARLOS MONTEIRO, AL iNGENIERO FSICHER Y AL PRIMER APOYO TECNICO , EL RECORDADO CARLOS SANCHO .
LUNES 20 A LA HORA 10 EN CAMPO GRANDE Y BUYAYISKY , CERCA DE LA PLAZA RESIDENTES
MARIA CRISTINA GARRIDO – PRESIDENTE