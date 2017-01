Editorial: la llave

“Si quieres que nada se resuelva, crea una comisión” una de las frases que trascendió el tiempo y que la expresó el mismísimo General Perón.

El justicialismo en Las Grutas creó una comisión de seguimiento para el “Plan Castello” un endeudamiento de 500 millones de dólares que no se sabe cómo se va a pagar, ni quién le prestará, incluso en la exposición, el gobernador Weretilneck no mencionó las tasas reales.

El peronismo debatió como encararlo o aceptarlo. Soria dijo que lo resuelven juntos, pero aparentemente Ariel Rivero ya tendría una postura fijada y Mabel Maldonado se atrevió a decirle al presidente del partido el solo no es el PJ. La respuesta vino de Rochás le sacó en cara a la ex intendenta de Pomona, el acompañamiento (y el voto) al presupuesto de JSRN.

Después el mandatario roquense le bajó el tono al contexto, y mencionó que “se perdonan a los peronistas que discuten internamente, pero no a los que optaron por otro partido”.

Soria sabe que Weretilneck necesita solo dos votos, para lograr su ansiado endeudamiento, y que si mantiene la unidad del partido, al gobernador se le hará difícil conseguirlos.

Los intendentes necesitan urgente de la obra pública y si concreta la provincia este préstamo, es un aliciente importante para muchos de ellos.

¿Había plan?

Lo plan que se presentó el pasado martes, en casa de gobierno, realmente parece improvisado, si el gobierno tiene ese plan para utilizar los 500 millones, ciertamente es una forma de no conocer a fondo las necesidades de cada municipio.

Lo planteó Luis Ojeda, es necesario para San Antonio Oeste red de gas, finalizar con los planes directores de agua y cloaca, asfalto y viviendas. Ojeda disiente de la inversión aeroportuaria y de la ciudad judicial, mencionó en su discurso del Consejo del PJ, las prioridades de su municipio son otras, y no las que quiere imponer el gobierno provincial. En este aspecto Ojeda tiene razón.

¿Para qué el ministro DiGiacomo les preguntó a los mandatarios comunales sus necesidades, si iban hacer caso omiso a las propuestas de los intendentes?.

Tanto los intendentes de Cambiemos reunidos en Sierra Grande y como los justicialistas en Las Grutas llegaron a la misma conclusión: que no suceda con este dinero como lo que ocurrió con los fondos petroleros, muchas de las obras prometidas aún no se concretaron, como por ejemplo el Hospital de Las Grutas, que aún espera adjudicación. Otro ejemplo inmediato es la inversión de ampliación de agua entre SAO y la villa balnearia que se adjudicó hace dos meses y no se realizó.

Además ahora provincia realizará un ajuste fiscal, eso quiere decir que muchos contratos laborales caerán, el gasto de los ministerios se reducirá más de un 20% y que refinanciarán la cadena de pagos a proveedores, menos viáticos y combustible, se disminuirán las horas extras y revisarán una por una las licencias docentes. Asimismo el gobernador anunció que no va a dar más del 19% de aumento salarial este año, a todos los gremios estatales. Es lo que Weretilnek le prometió a Nación, sentado junto a Pichetto.

Te acordás hermano…

No es la letra del tango “Los muchachos de antes usaban gomina”, donde los guapos se enfrentaban “en lo de Hansel”. Esto sucedió en el hall de un hotel grutense.

Iud y Esquivel, antes amigos “casi hermanos”, hoy enfrentados. Si se encuentran, se pelean y se insultan.

Lo del viernes por la tarde, fue un episodio más de la rivalidad política y a pesar que el presidente del Concejo Deliberante se tuvo que ir a pedido de Soria, esta situación le traerá un dolor de cabeza al intendente municipal.

Ojeda en los últimos días trató de bajarle el tono a la situación, incluso después de su discurso en la interpelación a Luis Noale.

Habló por las radios y por la TV mencionando que a nadie se hecha, que está dispuesto al diálogo y que podrían incluso llegar acuerdos. Nada de eso sucederá.

Esquivel es opositor al gobierno municipal pero dentro del peronismo. El justicialismo sanantoniense y Javier Iud, no aceptan eso. No admiten que nadie les discuta poder. Le sucedió a Aldo Villanueva que le planteó internas al incondicional DeLuca. A Villanueva no lo convocaron más a la Unidad Básica, tampoco a quienes los acompañaron.

Cuando “empiecen a caer” las ordenanzas necesarias, para el funcionamiento del gobierno municipal, se sabe, que el presidente del cuerpo deliberante tiene “la llave”, la potestat de la tramitación de los asuntos parlamentarios, quien sabe, por allí salen con celeridad, o por allí pueden dormir en un cajón de escritorio.

El ejecutivo necesitará de muchas de las ordenanzas económicas este año, varias de ellas de carácter urgente. Ojeda lo sabe, por eso al final del día viernes, se lamentaba por la situación.

Carlos Aguilar @caa174