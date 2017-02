Iud pide declarar en la Causa de la Chatarra: “espero que se dignen a llamarme”

Por segunda vez el ex intendente Javier Iud pide que lo convoquen a declarar a la Comisión investigadora de la chatarra “Cómo ya veo que la farsa de la chatarra municipal va tomando cada vez más ruido, y ya llevan más de un año tergiversando y buscando ensuciar, a todos los ediles investigadores les pido públicamente, ya que formalmente lo hice hace unos meses y curiosamente ni me respondieron, que me llamen para explicar cada paso que se dio y el porqué de cada decisión o resolución” indicó el actual legislador del FPV.

“Estoy muy tranquilo, y espero que se dignen a llamarme” sostuvo además “Que ese día haya periodistas, cámaras, grabadores y público si lo desean” sindicó.

“Voy a demostrarles a todos que cuándo el dedo inquisidor tiene mala fe, sus conclusiones serán en el mismo sentido. Espero que me llamen, si no lo hacen será la prueba más contundente que esta farsa no busca ninguna verdad sino sólo ensuciarme” afirmó.

“A la hora y el día que me digan ahí estaré. Que cada uno saque conclusiones” concluyó Iud.

En la mañana de hoy, volvió a presentar una nota por mesa de entradas de la legislatura comunal para que sea convocado oficialmente. Es la segunda nota que presenta en menos de seis meses para tal fin.