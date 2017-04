 “Que Ojeda no culpe al Concejo de las falencias e incapacidades de su gobierno” dijo Esquivel

El Presidente del Concejo Deliberante Luis Esquivel replicó declaraciones del Intendente Luis Ojeda expresando que “el Intendente no debería culpar al Concejo Deliberante de las falencias y las incapacidades del gobierno municipal, el que gobierna es el”.

Esquivel señaló que “hasta ahora la Ordenanza Impositiva no se ha tratado porque se le pidió al Secretario de Hacienda Marcos Violi una simulación de cuanto debería pagar los vecinos con el aumento que propone el Ejecutivo como sí también un cruce de datos con Rentas de la Provincia para el cálculo de las tasas comerciales y hasta ahora no suministró dicha información, ​por lo que a partir de las declaraciones de Ojeda quedan dos posibilidades: o el Intendente no habla con sus funcionarios o miente para trasladar las culpas al Concejo”.

Con respecto a la situación financiera del municipio, el Presidente del Concejo expresó que “no es el Concejo el culpable del desmanejo y descontrol del gasto municipal como tampoco de las 5.000 horas extras que se pagan y la mitad no se hacen, ni tampoco de la falta de convicción del Ejecutivo en recaudar los que corresponde. No hemos sido nosotros los que regalamos la cartelería pública gratis a un empresario, ni los que cedimos a precio irrisorio la Casa de la Historia y la Cultura de Las Grutas a empresarios teatrales foráneos ni los que acordamos un convenio publicitario con el Diario Río Negro que no solo no puso ni un peso sino que tampoco entregó los materiales convenidos a los guardavidas, por lo que seguramente el Intendente va a terminar dando explicaciones a la Justicia”.

“Siempre hemos acompañado las ordenanzas para que el Estado municipal tenga las herramientas necesarias para cumplir su función, como aprobar el presupuesto 2017 antes del inicio del año a pesar de no tener en ese momento la rendición de gastos del 2015 y 2016 como así también aprobamos el Ente de Turismo antes de la temporada para recaudar las habilitaciones comerciales de empresarios foráneos, lo cual finalmente no puso en marcha el Ejecutivo, por lo que queda claro lo falaz de las declaraciones del Intendente” concluyó Esquivel.

