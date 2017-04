“Salen barcos a navegar al golfo sin el mínimo mantenimiento”

En diálogo con FM Parte del Aire 94.9 Mhz el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca Jorge Frías señaló “Sé que hubo muchísima actividad en la pesca de San Antonio Oeste, recuerden que despidieron al capitán Esteban Aquiles por no traer la captura que el armador quería, estaba liderando una protesta, por esto nos reunimos en esa oportunidad con todo el arco de la actividad pesquera buscando respuesta que todos puedan trabajar, esa vez nos convocamos en el municipio y no solo representamos a nuestros afiliados, hemos sido solidarios con otros trabajadores, posteriormente nos reunimos con funcionarios y legisladores provinciales para evitar un incendio político-gremial que había en la localidad, pero salimos defraudado en aquella oportunidad” afirmó.

“Queríamos que se regule la actividad pesquera, que den un amparo regulatorio a la pesca y que no ingresen más buques, no más permisos, y darle un convenio efectivo entre el armador y el capitán. Que se estudiara la masa activa del golfo, una prospección del recurso, porque no hay una claridad de lo que existe para que la gente pueda saber con qué cuenta a futuro, en un momento dentro del acuerdo en el ministerio, nos dimos cuenta que los funcionarios tenían un alto desconocimiento, incluso Río Negro no cuenta con un buque para hacer las evaluaciones y nos pareció vergonzoso que esto ocurra con una provincia que tiene actividad pesquera” aseveró.

“Hemos ofrecido el buque que tiene Capitanes de Pesca para hacer la prospección, le facilitábamos el barco, pero el gobierno no tenía el mínimo interés que esto sucediera y entre ellos mencionaban que no se incluiría otro buque, pero creo que hay impericia e inexperiencia e incluso de los afiliados y la gente del arco de la pesca que no supieron entender cuál era la idea, además sumemos a esto hubo personajes políticos que se comportaron de manera pésima con nosotros, haciendo reuniones paralelas con trabajadores, en definitiva, nunca se pretendió regularizar de la mejor manera el sistema pesquero” sostuvo.

“Incluso hoy podemos decir que hay barcos en San Antonio Oeste que no deben salir a navegar, pescan en las aguas del golfo sin el mínimo mantenimiento y Prefectura Naval mira para el costado, es una vergüenza lo que hacen como autoridad máxima de control, pero sucede en todo el litoral marítimo” agregó que “no hay política pesquera en Río Negro, ni siquiera a largo plazo, no hay regulación y no se aplican los controles establecidos, los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad, esto es lo que hay actualmente y fíjese que en el Consejo Federal Pesquero se expresa todo, donde acude Jorge Bridi, uno de los máximos responsables de lo que ocurre y no le importa, hace 20 años que hace exactamente lo mismo, dejan de lado las herramientas que da la norma para que hagan lo que quieran” indicó Frías.

“No solo descartan pescado (foto arriba), sino descartan productos aptos para procesar, se descarta haciendo daño no solo a la industria, sino al medio ambiente, se descarta la mayoría del langostino que se obtiene, se descarta muchísimo, pero quien debe controlar es el gobierno y es que tiene que dar las soluciones y lamentablemente no hay ningún fiscal de la justicia que tome acciones al respecto del daño que se hace con su inacción, no hay una política sustentable para solucionar semejante problema a futuro que van a tener” manifestó el gremialista.

