Abigeato: un delito organizado y en crecimiento

La semana pasada la cerrábamos informativamente en nuestro sitio Noticiasnet, con la formulación de cargos contra dos hermanos de San Antonio Oeste por un caso de abigeato en esa zona.

Se les atribuyó a ambos hombres y a un tercero aún no identificado haber sido quienes el miércoles 29 de mayo ingresaron al establecimiento rural denominado Laguna Cortés ubicado en el kilómetro 170 de la ruta Nacional 251 perteneciente al ejido de San Antonio.

Previo a dar muerte mediante disparos de arma de fuego a cinco vacas raza Hereford Pampa Colorado, se apoderaron ilegítimamente de dos animales y huyeron del lugar a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

Personal de la Brigada Rural sanantoniense encontraron a los animales muertos y se apostaron a los trabajos investigativos que derivaron en la localización de la Hilux usada por los malvivientes.

Pero bien dijimos que con esa noticia cerrábamos la semana de manera informativa pero no es el único caso ni mucho menos. Por ejemplo, en esta misma edición, en la sección Patagones se puede encontrar una información sobre cuatro detenidos por abigeato en una isla del río Negro que prestaron declaración en Bahía Blanca y continúan detenidos en la sede de Prefectura Patagones.

Pero por otra parte, durante toda la semana pasada, a través del programa Toca Madera por Radio Noticias, se fueron recogiendo datos, opiniones y reflexiones de distintos protagonistas en la temática por este delito que se repite en Viedma, Guardia Mitre, Conesa, Choele Choel y en otras localidades rionegrinas.

Gastón Traspando fue uno de los que habló ya que es productor afectado y contó que durante una semana entera tuvo visitas en su campo “Entraron cinco o seis consecutivos, un día solo no entraron. Yo estoy ubicado en la ruta Provincial 1, en el kilómetro 11 y medio, y están entrando por la Ruta 51″.

Por otro lado, resaltó la violencia de los delincuentes “Están a balazos limpios, están entrando en dos motos por lo menos por lo que vemos con los rodados. Mi vecino Sosa también sufrió lo mismo”.

El productor comparó la situación con el Far West “Mano a mano no te queda otra, si encontrás a estos malvivientes en el campo mano a mano ¿qué otra te queda? Yo no lo quiero ni imaginar, yo tengo 50 años y nunca me tocó disparar un arma, no lo quiero ni imaginar, no quiero vivir ese momento, ojalá que no me toque y es lo que le pido a la persona que trabaja conmigo, que trate de no ir al enfrentamiento”.

“La última palabra acá la tiene la Justicia”

Juliana Bugiolacchi, presidenta de la Sociedad Rural de Viedma, coincidió con Traspando respecto a la bronca que se siente ante la reiteración de hechos y habló de que los ladrones se manejan en motos “No es la primera vez que andan con motos, los ladrones andan en lo que pueden o en lo que les queda cómodo”.

Y la otra coincidencia con el productor refiere a la violencia de cada caso “Eso es lo que más me preocupa porque estamos a una distancia muy pequeña de encontrarnos con un problema mayor. De hecho, ya ha habido casos en los que el propietario o alguna persona han sacado a los tiros a los delincuentes. Hubo casos de algunas personas heridas y me parece que éste es el tema más grave que hay que prevenir porque si continuamos así en breve va a haber una tragedia”.

El lunes anterior se reunieron productores, el Procurador General Jorge Crespo y el jefe de la Policía Daniel Jara, en Choele Choel y según Bugiolacchi se explicó que hubo varios allanamientos en los que se secuestraron armas y carne faenada “cosa que anteriormente no se hacía nada, porque la sensación era que directamente ni se molestaban en apresarlos”.

“Siempre la última palabra acá la tiene la Justicia, a los jueces no les parece un delito lo suficientemente grave y les va a parecer un delito grave cuando termina con algún muerto seguramente. La pata de la Justicia es la pata fundamental para que esto cambie”, concluyó.

“Yo no veo a nadie encerrado y están haciendo mucho daño”.

Otra de las que habló fue la ganadera María Luisa Weber quien se hizo conocida por haber llevado una cabeza de una vaca faenada a la sede de la Fiscalía.

“Yo quiero recalcar la acción de la Policía que está con nosotros, que cada vez que la llamamos la gente de la Brigada viene, está permanentemente cuidándonos, eso lo tengo que reconocer. Yo creo que en instancias más allá de la Policía no veo resultados, yo no veo a nadie encerrado y están haciendo mucho daño”.

Weber destacó también la cuestión económica en torno al problema “Cada vez que a nosotros nos roban un animal significa el sueldo o el aporte de un empleado, no solamente le están haciendo daño al patrón sino también al empleado porque ellos trabajan, son personas consecuentes, son buena gente y es injusto”.

Además dijo que los delincuentes actúan por zonas “a veces van a Guardia Mitre y hacen estragos ahí, después se mudan y van a La Cuchilla, luego nos toca a nosotros. Andan armados y a mi vecino le tiraron, no es gente mansa. La gente que tiene hambre viene y pide trabajo, ésta es gente organizada que vende la carne en Ilegales (grupo de Facebook local)”.

“Hay una parte de la población que compra eso”

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Marcelo Casagrande habló también en Toca Madera e hizo hincapié a otra pata del conflicto como es la comercialización la cual, dijo, consta de un sistema por parte de los delincuentes que incluye además a las redes sociales “Hay una parte de la población que compra eso, sino no habría delito como también hay gente que compra herramientas robadas, vehículos, en fin, en el mercado negro de las cosas, en el mercado ilegal”.

Respecto a la última reunión en Choele Choel entre ruralistas, el jefe de la Policía de Río Negro Daniel Jara y el Procurador General Jorge Crespo, hubo un comentario de la Policía respecto a que en Bariloche tienen secuestrada una camioneta Toyota Hilux prácticamente nueva. “Estamos hablando de un vehículo que vale alrededor de un millón y medio de pesos, entonces no estamos ante la presencia de gente que tiene necesidades para comer. Ya es un sistema bien organizado y creo que todas estas cosas pasan porque las penas no son severas”.

Casagrande rescató que la Fiscalía y el gobierno hayan puesto en agenda el tema “En el Procurador vemos una intención clara de tratar este tema dentro del marco legal, para poder controlar esto y que no sea tan fácil robar ganado. En muchos casos es mucha cantidad. A un productor de la zona de Valle Azul en días pasados le robaron doce animales y la pérdida es muy importante”.

Palabra de la justicia

Hasta aquí las palabras de los afectados y autoridades del sector. Nos queda la parte judicial y en ese sentido fue consultado el Fiscal Fabricio Brogna quien dijo que su óptica es la misma que la del procurador Jorge Crespo “nos ha establecido un lineamiento acerca de una prioridad que debemos darle a esta clase de delito que se han transformado en un auténtico flagelo. Emprendimos una línea de acción que tiene más de una modalidad, una de ellas es tomar contacto y estar en estrecha relación con las víctimas de estos delitos y las asociaciones que los nuclean que de alguna manera nos transmiten cuáles son las modalidades por las cuales se viene cometiendo este delito, en qué lugares específicos, en donde tienen más intensidad, nos transmiten cuáles son sus reclamos”.

En cuanto al trabajo de la Policía, dijo que aumentó el número de la Brigada Rural lo cual implica un mayor control. Asimismo reconoció “Es cierto que nuestra zona tiene una intensidad en este tipo de delitos y hemos descubierto que cuando lo atacamos en un sector específico se muda a otro sector”.

Brogna señaló a modo de ejemplo que cuando se pudo extinguir el problema en San Antonio Oeste, la banda de delincuentes se trasladó a General Conesa y cuando se pone mayor atención en esa localidad se dirige a San Javier y así con cada zona.

A su vez indicó que llevan a cabo tareas de investigación sobre venta en las redes sociales, puerta a puerta y en carnicerías “Todo esto lo hacemos en colaboración con otros organismos del Estado que están encargados del control de salubridad y nos asisten en los operativos”, resaltó el fiscal.-

Como puede verse la problemática es grande y grave tal es así que el mismo Brogna se encargó de decir que ya es un flagelo. Quedará de aquí en más saber si se logrará vencer a los delincuentes y llevar tranquilidad a los afectados que viven con temor ante la reiteración diaria de hechos. (Informe de NoticiasNet.com.ar)