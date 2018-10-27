Agradecimiento de la Cooperadora del Hogar de la Abuela Juana

La Cooperadora del Hogar Parroquial La Abuela Juana, quiere AGRADECER, públicamente el acompañamiento para la realización del Evento Solidario, llevado a cabo el sábado 20 de Octubre. Resaltamos el gesto desinteresado que permite dar seguridad a la continuidad del funcionamiento del Hogar:
AUSPICIANTES:
- CLUB TALLERES – SONIDOS RISSOTO – MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO OESTE – LEANA AUTOMOTORES – PANADERIA MAZZIOTTI – CARNICERIA ALTAMAR- GVG MAYORISTA- ANGELES UNISEX
– SEI TU- BRILLA MAX – FERRETERIA EL 22 – EVANSA TELAS – AXION – ELECTROSAO – MUEBLERIA FERNANDEZ – GUSTAVO RESPUESTOS – CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO SAO – CASA LUCCAS – CALZADOS JUAN CRUZ – ALMACEN CUMELEN – REPUESTOS HECTOR VOLPI – CLINICA VETERINARIA RIAL – OPTICA ANTUNEZ – PLASTICOS TIN – SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES – FRIOSUR – LUNA DEL SUR – DEL CENTRO PINTURERIAS – FARMACIA LA BANCARIA – MARIA’S – HOTEL TORRE VADO – DEJA VU – PIDO GANCHO – CROCANTES (LG) – OLEOSAN
SE HICIERON PRESENTE CON EL REGALO DIA DE LA MADRE:
- FARMACIA ACONCAGUA Y FARMACIA MICHELLI DE LAS GRUTAS – ZAPATERIA ALBERTITO – CALZADOS JUAN CRUZ – EL MECHA ALINEACION Y BALANCEO – ACUMULADORES MANRRIQUE – RIA CRISTAL – EULALIA CALZADOS – DELEGACION UPCN SAO – PERFUMERIA REPUCCI – UNIDAD 014 AVON – BEL ALFAJORES Y PASTELERIA ARTESANAL – CASINO DEL RIO
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:
- CLUB ATLETICO TALLERES – RISSOTO SONIDOS – ANIMACIÓN HERNAN VILALTA – RICARDO GARCIA – FAMILIA GALVAN – FAMILIA ECHECHOURY– PANADERIA MAZZIOTI – ELECTROSAO – COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA – GRUPOS DE JOVENES “ROCAS VIVAS” Y RCC –ESCUELA Nº 365 – ESCUELA Nº 179 –ESRN Nº 29 – MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE – DIRECCION DE CULTURA – DELEGADA DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE RN – MEDIOS RADIALES – INFOMATIVO HOY – HIELO EL TEMPANO
ARTISTAS PARTICIPANTES
- AGRUPACION FOLCLORICA SACO VIEJO – ALBERTO SOTELO – TALLER MUNICIPAL DE DANZAS DE LAS GRUTAS – DUO RENCUENTRO – GRUPO RETUMBO – LOS CANTORES DEL GOLFO – MAXI GEOFFROY – MARTIN CALFIN Y AMISTAD CHAMAMECERA – NATY OT
GRACIAS A TODOS LOS CONCURRENTES QUE COLABORARON CON LA COMPRA DE LAS ENTRADAS.
Fue muy importante para nosotros el apoyo recibido, por ello nuevamente GRACIAS por haber sido parte, y hacer que el resultado sea exitoso.
COOPERADORA HOGAR DE LA ABUELA JUANA