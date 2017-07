Al Señor Gobernador de Rio Negro que llagaba a SAO (Carta de Lectores)

Quizás se encuentre haciendo presencia en el día de mi pueblo y como calculo que para usted es un día de fiesta, yo quiero manifestarle mi descontento y que yo en este día no puedo festejar- Yo como mucha gente no tenemos ánimo de fiesta, porque sentimos que quien debería representarnos como provincia nos da la espalda a diario, donde no tenemos donde reclamar tantas injusticias, la gente se esta quedando sin empleos, Rio Negro sin industrias y mi pueblo sin producción.

Yo pregunto señor gobernador… No se da cuenta que no está pudiendo pensar como ciudadano y que le gano el poder a la razón? No se tome mis palabras como agravios, pero es lo que se ve, es lo que se siente. Según usted las microempresas no tienen valor, no le importa protegerlas, porque razón me pregunto yo? Una resolución inconclusa obliga a que las elaboradoras cierren sus puertas. Todas están cerrándolas de a poco, y lo lamento tanto…. No sólo porque me tocó a mí personalmente con nuestra empresa familiar de más de 20 años, sino también porque quien nos esta gobernando no comprende que a tras de cada empresa por mas chica o grande que sea existen familias enteras trabajando, porque de eso se trata, de empujar todos para adelante mi provincia, mi país.

Tristemente estamos bajo el mando de gente que no piensa en el pueblo, y que trata de que el pueblo tampoco piense, quiero que sepa que yo no le voy a dar el gusto señor gobernador. Este mes en Buenos Aires, le comento por si lo olvidó, están dos exposiciones muy grandes para los productores regionales, Exposición Ganadera, y Caminos y Sabores, las dos se realizan en la Rural de Palermo, cada año tiene menos productores nuestro Stand de la provincia, y lamentablemente en el 2017 nos tocó no estar a mí y a mi familia porque para usted vuelvo a repetir las microempresas no somos negocio.

Ojala algún día y espero que no sea tarde, usted recapacite y se dé cuenta cuánto daño causan sus disparatadas decisiones. Y también espero que el día mañana los que transitaron mi adolescencia como yo en pueblitos tan chiquitos y lindos como son Las Grutas. San Antonio y El Puerto, puedan quedarse y desarrollarse sin tener que irse a otras provincias porque en la nuestra no tenemos trabajo y los que teníamos, no nos dejaron trabajar. Con muchas más cosas por decir, pero sin mas aliento para escribirlas, espero que si está en el palco en esta fecha conmemorativa para nosotros, piense en las palabras de la gente q no estamos de acuerdo con sus decisiones, ya que de escuchar al pueblo se trata su labor.

Marianela Beilacher. D.N.I: 34.403.728

