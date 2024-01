ARSA se suma al impuestazo 2024 «el agua tiene que aumentar» dijo Iud

El 2024 no será nada fácil para el bolsillo de los argentinos, debido a que se vienen aumentos de todos lados y en porcentajes muy altos. Los servicios también tendrán incrementos y, aunque no está establecido el porcentaje final, Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) también será parte de esto que se viene.

El titular de ARSA, Javier Lud, habló del tema y sintetizó: “El agua tiene que aumentar. Estamos trabajando en el modo. A mediados de enero vamos a afinar el número con el Departamento Provincial de Aguas pero va a ser un número importante en función a la variable inflacionaria y el costo operativo”.

Por otro lado, en diálogo con Radio Nacional, agregó que la entidad tiene una deuda de 800 millones de pesos. Sobre eso, remarcó: “ARSA no escapa a la realidad de todo el sector publico provincial con un enorme nivel de endeudamiento”.

“Si uno divide lo que abona por el servicio en 60 días se va a dar cuenta que es mínimo y hasta irrisorio lo que paga. El atraso tarifario es muy importante en función de lo que cuesta producir el agua y esto ha llevado al endeudamiento que la empresa tiene”, enfatizó Lud.

Tras confirmar que la empresa no tenía dinero para pagar aguinaldo, y que esa plata la sacaron del tesoro provincial, dijo que también corre riesgos el servicio. “Si la empresa no aumenta su tarifa no podría prestar su servicio o entregaría un agua que no está en condiciones de ser consumida como pasa en otras provincias. Nosotros hemos decidido mantener la calidad del agua”.