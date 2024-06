ATE aceptó con condiciones la oferta del Gobierno y UPCN la rechazó

ATE aceptó y supedita el acuerdo a que se precise la fecha de cobro del aumento y a que se fije una fecha de paritaria en julio. Por su parte UPCN rechazó por «insuficiente» la última oferta salarial del Gobierno.

El plenario de secretarios general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aprobó por mayoría la última oferta salarial de aumento mensual, aunque supedita el acuerdo a que se precise la fecha de aumento para junio de $50.000, $60.000 y $70.000 según categoría y agrupamiento que se liquidará por planilla complementaria en julio.

No sólo eso, además el sindicato condicionó su aprobación a que se fije una fecha de paritaria en julio para determinar incrementos para ese mes y a que se liquide con retroactividad la porción de aguinaldo correspondiente al aumento de junio que -lógicamente- no fue computado.

El sindicato volvió a insistir en el reclamo del blanqueo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables. Asimismo, reclamó el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteras y porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a través de horas cátedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano. También solicitó la regularización de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administración pública. El no de UPCN El sindicato rechazó la oferta e insistió en que se deben pasar todas las sumas no remunerativas al básico. Puntualizó sobre el «ahorro» de miles de millones que no llegan al bolsillo de los trabajadores por las «finanzas y la corrupción» del sistema. Y alertó que el «incumplimiento de los acuerdos» obliga al gremio a buscar otras «herramientas» de protesta. Mediante un nota dirigida a la Secretaría de la Función Pública, el sindicato que lidera Juan Carlos Scalesi, expresó sus razones para desechar la propuesta y lanzó una advertencia: «Consideramos que el dialogo social requiere de una institucionalización y cumplimiento de acuerdos, cuando esta pacto entra en disputa y las reglas cambian, nosotros desde el sindicato buscaremos otras herramientas y medidas para reclamar lo que es justo y verdadero».

