El buque Aurora realizará prospección de calamar para empresa de SAE en el Golfo San Matías

Así lo publica el Boletín Oficial: Visto el Expediente N° 012.028-SP-2017, la Ley de Pesca Marítima Q N° 1960, su Decreto Reglamentario N° 822/85, y; CONSIDERANDO: Que la firma comercial Pesquera del Golfo San Matías, inscripta en el Registro de Empresas Pesqueras por Resolución MAGyP N° 359/17, con domicilio en la calle Avenida Prefectura Naval Argentina N° 395, de la localidad de San Antonio Este, ha solicitado autorización para la realización de una prospección pesquera de la especie calamar (Illex argentinus).

No existe en la provincia de Río Negro una pesquería de la especie desde el año 2003, por lo que no se tienen conocimientos de sus posibilidades de explotación. La prospección solicitada aportará a la actualización del conocimiento de este recurso, con miras a determinar su potencial productivo para el presente año. El recurso es de ciclo anual, completando su ciclo vital y muriendo dentro de un mismo año calendario, por lo que la prospección solicitada no implica riesgo para el futuro de las poblaciones de la especie.

El arte de pesca denominado como “Poteras”, consistente en señuelos artificiales operados con reeles automáticos, es totalmente selectivo y exclusivo para la captura de la especie calamar, por lo que no hay posibilidades de afectar o capturar otras especies ícticas provinciales.

El Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS), ha dictaminado en el sentido expresado en los anteriores considerandos, recomendando acceder a lo solicitado por la firma presentante.

Considerado lo avanzado de la temporada, debe actuarse en forma expeditiva, si es que se quiere obtener información durante el presente año, en la consideración de que la especie sólo estaría disponible a la pesca durante el mes de septiembre, antes de retirarse a morir en el fondo del Golfo San Matías, a los efectos de garantizar la obtención de toda la información de las actividades de pesca, así como del recurso capturado, se requiere del embarque de un Observador Científico a Bordo; se considera oportuno autorizar la prospección solicitada por el término de diez (10) días efectivos de pesca.

El suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Pesca Marítima Q N° 1960 y el Art. 38, incisos d) y g) del Decreto Q N° 822/85. Por ello, El Subsecretario de Pesca RESUELVE: Artículo 1º – Autorizar a la firma Pesquera del Golfo San Matías S.A. inscripta en el Registro de Empresas Pesqueras por Resolución MAGyP N° 359/17, con domicilio en la calle Avenida Prefectura Naval Argentina N° 395, de la localidad de San Antonio Este, a realizar una prospección pesquera de la especie calamar (Illex argentinus), por el término de diez (10) días efectivos de pesca, mediante la utilización del Buque Potero denominado “Aurora”, matrícula Nacional N° 2581, en aguas del Golfo San Matías. Art. 2º – La firma deberá realizar la prospección autorizada en el artículo anterior durante el mes de septiembre de 2017. Art. 3º – Será condición para la realización de la prospección autorizada el embarque de un observador científico a bordo designado por el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS), en los términos de la Resolución N° 802, de fecha 6 de octubre de 2003, del registro de la ex Secretaría de Estado de Producción.

El costo de traslado y embarque del Observador a Bordo correrá por cuenta de la firma Pesquera del Golfo San Matías S.A., sin derecho a reclamo alguno en tal concepto, conforme las prescripciones de la Resolución N° 5, de fecha 19 de mayo de 2017, del Registro de la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Río Negro, o la norma que la reemplace en el futuro.

Regístrese, comuníquese a los permisionarios, a la Prefectura Naval Argentina, a la Dirección de Pesca Marítima, al Departamento de Policía de Pesca, al Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS), publíquese y archívese. Firma Lic. Jorge Bridi, Subsecretario de Pesca. (Fuente: Boletín oficial Prov. RN)