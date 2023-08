Carolina Cura no asumirá la banca de concejal. Comunicó sus motivos.

La edil electa de Juntos por el Cambio, mediante un comunicado, explicó los motivos de su renuncia a la banca por la que fue electa el 16 de abril, en las elecciones municipales.

Por medio de la presente informo mi renuncia de manera indeclinable y definitiva al cargo de concejal en 1° lugar de la lista N° 429 de la alianza CAMBIA Río Negro – Juntos por el Cambio,

Motivan esta decisión, razones de índole personal y privado que hacen materialmente imposible mi asunción en el cargo. Antes de aceptar la candidatura a concejal manifesté que siempre iba a priorizar mi salud por sobre todas las cosas. Gracias a Dios estoy bien aún me encuentro en tratamiento y considero que el honorable lugar que me han dado los vecinos con su voto genuino merece una dedicación “full time” que, en este momento, aunque es lo que más deseo, por razones de salud, no podría dar. Tengo el apoyo de mi familia y equipo seguiré trabajando, con mis tiempos, por mi comunidad en el área de Desarrollo Social desde Instituciones, como lo hice siempre, para el bienestar de esta ciudad que me ha dado todo y dentro de esta gran fuerza política que me dio la oportunidad de llegar hasta aquí.

Agradezco desde mi corazón a todos los vecinos en general. Considero que quien me sigue en la lista, el actual concejal Matías Rodríguez es un digno representante como lo viene demostrando a lo largo de esta gestión, comprometido con los derechos de la Comunidad en su conjunto.

Los saludo desde lo más profundo de mi corazón. Dios los Bendiga

CAROLINA NAHIR CURA – DNI 16608345

