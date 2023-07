Científicos de la ESCIMAR de la UNCo de San Antonio Oeste premiados por su trabajo sobre las ballenas

La Asociación Argentina de Ecología (AsAE) otorgó el primer Premio a la Investigación Ecológica en Argentina Edición 2023 a un trabajo científico realizado por investigadores de la Universidad Nacional del Comahue y del COCINET que demuestra la recuperación de la ballena franca austral en la Patagonia.

El estudio liderado por la Dra. María Alejandra Romero, docente investigadora de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, demuestra que la especie está recolonizando las costas de Río Negro.

Informaron que la población de estas ballenas está creciendo porque funcionan las leyes de protección, y el cese de la caza indiscriminada. Las capturas las dejaron al borde del exterminio por lo que, al frenarse, se registró una alta tasa de recuperación.

El trabajo, titulado “Historical reconstruction of the population dynamics of southern right whales in the southwestern Atlantic Ocean”, fue publicado el año pasado (2022) en la prestigiosa revista internacional Scientific Reports. El mismo evalúa por primera vez la dinámica poblacional de la ballena franca austral Eubalena australis del Atlántico Sudoccidental para toda su área de extensión (Brasil y Argentina), logrando reconstruir las capturas balleneras desde el inicio de la remoción por caza, a la vez que presenta estimaciones de la tasa de recuperación, la abundancia actual y la tendencia poblacional.

La ballena franca austral estuvo al borde de la extinción, pero ahora las poblaciones que habitan en el Océano Atlántico Sudoccidental se están recuperando, y recolonizan las costas de la provincia de Río Negro. Así lo demuestra la primera investigación que reconstruyó la historia de las violentas capturas de esos animales que ya se realizaban en el siglo XVIII.

El jurado de la AsAE consideró que el trabajo publicado tiene un alto impacto sobre el conocimiento ecológico, la originalidad y las implicancias para la conservación de la biodiversidad. Destacó, además, que este trabajo constituye el estudio más extenso y completo de la remoción por caza de ballena franca para la región, recopilando datos históricos en un modelo de dinámica poblacional para todo el Atlántico Sudoccidental desde 1670 hasta la actualidad y proyectado hasta el año 2030.

Además, en su última reunión anual, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) decidió adoptar el modelo de dinámica poblacional utilizado en este trabajo como procedimiento de referencia para el monitoreo de la tendencia poblacional de la ballena franca austral en el Atlántico Sudoccidental.

El premio de la AsAE se otorga cada dos años. Para recibir el mismo, el estudio de la Dra. Romero y su equipo de investigadores fue seleccionado como el mejor trabajo en ecología sobre un total de 17 postulaciones de artículos científicos de excelente nivel.

Del estudio también participaron, además de la Dra. Romero, los investigadores Mariano Coscarella y Enrique Crespo (Centro Nacional Patagónico, CONICET), Raúl González (Escuela Superior de Ciencias Marinas, UNCo), Juan Carlos Pedraza (UBA) y Grant Adams (School of Aquatic and Fishery Science, University of Washington).

