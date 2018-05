Declararon de Interés Provincial un cortometraje que se realizó en Las Grutas

Por iniciativa de la legisladora Marilin Gemignani, se declaró en la legislatura rionegrina de Interés Educativo y Cultural, el Cortometraje Turn On. dirigido y filmado por la artista visual Laura Babahekian, junto al equipo de buzos profesionales, Tony Brochado y Marcos Brochado y protagonizado por la Amneista Ludmila Brzozowski

EL mismo se realizó en el mes de septiembre del año 2017 en la provincia de Rio Negro, se desarrolló una producción Subacuática en aguas abiertas de la Ciudad de Las Grutas.

Se llevó a cabo el cortometraje Turn On dirigido y filmado por la artista visual Laura Babahekian, quien trabajo junto al equipo de buzos profesionales, Tony Brochado y Marcos Brochado, quienes se encargaron de la logística y seguridad de la producción. El cortometraje, protagonizado por la Amneista Ludmila Brzozowski, nacida el 01/06/1977 oriunda de la ciudad de Rio Colorado. Después de finalizar la escuela secundaria, la vida la llevo a otras ciudades, pero se define Orgullosamente Rionegrina. “Mi lugar en el mundo es ese, porque es donde nací, crecí, hice mis primeros amigos, me eduque y nade. Allí aprendí a nadar a los casi 5 años, y desde ese momento, el agua dejo una huella en mi vida. Competí hasta los 17 en el equipo de natación de Rio Colorado, destacándome a nivel provincial, pero esos años me dieron algo más importante que un podio muchas amistades y valores como el respeto y el compañerismo, y me forjaron la voluntad y disciplina que me ayudaron a superar otras situaciones que me deparo la vida”, cuenta Ludmila.

Hoy tiene 40 años y sigue nadando, pero debajo del agua. Desde hace 4 practica Apnea Deportiva, un deporte subacuático que consiste en contener la respiración para alcanzar un objetivo que se puede medir en tiempo o distancia, según la prueba asignada al deportista.

Se practica en el agua porque allí aparecen los reflejos de inmersión mamíferos, condiciones de adaptación que tiene todos los seres humanos y que el apneísta entrena para maximizar su capacidad natural de apnea.

En este deporte el cuerpo se expone a una situacion de supervivencia y eso desencadena reacciones fisiológicas que solo con entrenamiento es posible tolerar tanto, sin perder la calma y respetando los limites, por eso además del esfuerzo físico que demanda, pone a prueba la fortaleza y concentración mental del deportista. Suena difícil y lo es, pero al aprender a dominar esas reacciones y vencer los miedos, también es posible disfrutar de la libertad que se siente abajo del agua. Y en ese proceso, también nos ayuda a cultivar el autoconocimiento, la paciencia y voluntad, explica Ludmila.

El corto tuvo como principal objetivo mostrar la conexión humana con el entorno subacuático de la Provincia.

El video tiene una visión meramente artística donde se muestra a su protagonista en un estado de conexión con la naturaleza y de vulnerabilidad que invita al espectador a reflexionar acerca de los miedos y desafíos en la vida. La filmación tuvo varias particularidades, una de ellas es que fue hecho en buceo a pulmón, tanto por la camarógrafa como por la protagonista.

Fue realizado por María Laura Babahekian, fotógrafa argentina especializada en fotografía subacuática e influenciada fuertemente por sus estudios de artes visuales en la Universidad Nacional de Bellas Artes. Desde el año 2012 hasta la actualidad ha estado viajando por Oceanía y Asia acercándose a diferentes tipos de culturas y visitando destinos recónditos y turísticos. Eligió “el viajar” como la escuela para aprender a enfocar el mundo y su propia vida desde nuevas perspectivas. Hoy en día, entregada por completo a su cámara y al agua, intenta a través sus imágenes generar empatía hacia todos los seres vivos que habitan las profundidades del mar promoviendo su conservación.El desafío más grande fue que se realizó en aguas frías (9 grados) y sin traje de buceo.

Esto ha hecho de la producción un desafío importante y donde se debieron tomar medidas de seguridad para preservar la salud de los buzos.

Las sesiones de buceo no superaban los 30 minutos debido a las condiciones climáticas, es por ello que se contó con serias medidas de seguridad para poder responder ante cualquier emergencia.

El buzo profesional Marcos Brochado, estuvo presente cumpliendo las funciones de seguridad abajo del agua, bajo la atenta supervisión en superficie de su padre y colega, Tony Brochado.

Tony como se lo conoce es un buzo profesional de 1ra categoría habilitación de la PNA (Prefectura Naval Argentina). Patrón Profesional Motorista de 1ra Zona Especial PNA Reg. N`00018.

Especializado en soldaduras y corte Submarino, Buzo de Salvamento y explosivista.

Cuenta con una experiencia de más de 30 años en la profesión. Becado a Francia Pasantías en Centro de Maricultura, costa atlántica charente Marítimo, en las ciudades de la Tremblade, isla de Oleron y Sete Francia costa Mediterránea.

A través del cortometraje se puede apreciar los paisajes naturales y la vida salvaje.

El corto además de su objetivo artístico-social, desea mostrar desde una perspectiva más sensible la zona norte de la Patagonia a nivel nacional como Internacional, con el fin de promover su conservación y visita.