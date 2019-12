Defensoría del Pueblo de Nación “Son muchos y muy variados los reclamos en San Antonio Oeste”

Dialogamos María Eugenia Rodríguez, delegada de la defensoría del pueblo de Nación, quien estuvo este semana en la localidad sanantoniense, atendiendo en la oficina de la defensoría municipal “esto es un organismo de control del poder ejecutivo de Nación, si se interviene generalmente cuando existe alguna vulneración de derechos de las distintas personas, si el ejercicio de sus derechos” agregó que “las denuncias más frecuentes son las demoras en trámites de las pensiones no contributivas, en los últimos años se ha incrementado los reclamos que tienen que ver con eso, la mayoría de los trámites se han demorado en el área de auditoría médica, por no resolver la situación médica justamente de la persona con discapacidad para ver si le corresponde o no este beneficio, desde ahí hemos hecho múltiples intervenciones, se han hecho pedidos de informes en esto exhortos y recomendaciones desde el defensor, así todo hasta el momento no se ha logrado que en forma total se resuelva, sí algunos hemos visto que han empezado a resolverse, ya sea por los favorables o desfavorables, nosotros no intervenimos en la cuestión de la evaluación, solo en que sea un plazo razonable de resolución de un expediente”.

Indicó que esta articulación en red que realiza con las otras defensorías permite agilizar varios trámites a los ciudadanos que reclaman soluciones o bien están en vía de solucionarse.

“Hemos tenido presentación, por ejemplo, la intimación por carta documento que cursó la Agencia Nacional de Discapacidad en un plazo perentorio para actualización del certificado médico oficial de aquellos, que ya tenían pensiones, no contributivas vigentes, ese plazo de renovación del certificado estaba atado a la suspensión del beneficio, se cursaron las notificaciones sin previamente haber implementado el certificado médico oficial en formato digital en las provincias e intervenimos en forma conjunta con la defensoría del pueblo de la provincia de Río Negro” sostuvo.

“La defensoría del pueblo de Nación remitió para que las personas complementarán las solicitudes, pero no se suspendiera el beneficio, después hubo casos que vamos interviniendo tienen que ver con suspensiones de Asignaciones Universal por Hijo, inconvenientes con la tramitación de las jubilaciones, inconvenientes con el acceso a los turnos a través de las páginas de internet de Anses, problemas con por ejemplo el acceso a las personas con discapacidad al pasaje gratuito, hoy está establecido en la Cnrt en tema de cupos, nosotros nos hemos comunicado para que se utilice un sistema que recomiendan obtenerlo ya con un mes de anticipación” aseveró.

“También tenemos reclamos por cuestiones del aumento de tarifas, cuestiones medioambientales, con partidas de nacimiento, partida de defunción, a veces personas se trasladan a otra provincia y necesitan de esas partidas para poder hacer algún tipo de trámite, en ese caso actamos como intermediarios, nos comunicamos con los registros civiles la provincia y se logra que la persona pueda recibir la partida de nacimiento que necesita en algunas provincias está digitalizando entonces por ahí se tiene un acceso más fácil” sugirió.

“Sin olvidarme que intervenimos en situaciones de demora del Correo Argentino en la entrega de correspondencia, problemas con distintos trámites que pueden hacer en los bancos y situaciones que se plantean demoras en la atención entregas de las tarjetas o paquetes de servicios”.

“Generalmente los trámites de los reclamos, por ejemplo aquí en San Antonio Oeste, la forma más accesible es si sus datos personales o los datos del domicilio lo solicitamos para tener un contacto en sus reclamos, con un teléfono personal o de algún vecino, o familiar. La documentación mínima que necesitamos como para poder dar curso al planteo. También depende de qué situación se trata por eso por allí la documentación la pueden escanear o puede mandar con una foto y de esa manera logramos también llegar a los distintos lugares de la provincia, muchas veces son personas que se le dificulta realizar el trámite, que a veces hasta la defensoría de municipal ayuda con los trámites” advirtió.