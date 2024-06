Docentes de Río Negro convocan a un paro para este viernes en rechazo a la propuesta salarial del gobierno

El plenario de secretarios generales decidió además realizar el Congreso tras el feriado largo, dejando en claro su descontento con la propuesta actual. Entre sus demandas, Unter pide «una propuesta salarial en sumas remunerativas que no nos dejen bajo la línea de pobreza» y «la recomposición salarial de los cargos testigos exigidos». Asimismo, exigen el blanqueo de los 30.000 pesos pendientes de noviembre, una promesa de paritarias anteriores. Silvana Inostroza, secretaria general de Unter, manifestó antes de la reunión virtual que «era urgente y necesitábamos darnos un debate antes del día viernes», resaltando el descontento inicial de la conducción de Unter tras conocer la propuesta del gobierno. Inostroza calificó la oferta como un «retroceso» y se retiró de la paritaria en la que participó la ministra de Educación, Patricia Campos. La oferta salarial presentada es bimestral para los haberes de junio y julio, e incluye cinco escalas de sumas fijas no remunerativas ni bonificables, diferenciadas por antigüedad. Los aumentos están establecidos por agente y no por cargo, como había logrado Unter en las discusiones del bimestre abril-mayo. El esquema propuesto incluye sumas de 60.000 a 90.000 pesos, dependiendo de los años de antigüedad, con incrementos similares en julio, lo que totaliza entre 120.000 y 180.000 pesos bimestrales. El sueldo inicial docente pasará de 673.000 pesos a 733.000 pesos en junio y alcanzará los 793.000 pesos en julio, representando un alza del 17,8% en la categoría menor. Sin embargo, Unter critica este esquema por considerar que se vuelve a sumas fijas por agente, una cuestión que ya se había discutido extensamente y que se creía resuelta. Inostroza señaló que este método «nos produce un achatamiento tremendo en la pirámide salarial». Unter insiste en aplicar el «criterio Fonid», que abona el monto fijo por cargo, argumentando que hay docentes que trabajan doble turno y cobrarán lo mismo que aquellos con un solo turno. La dirigencia de Unter ha manifestado su enojo y malestar, ya que en la primera reunión de esta semana no se presentó ninguna propuesta salarial. La situación está tensa y los docentes esperan una respuesta favorable del gobierno para evitar nuevas medidas de fuerza la próxima semana.