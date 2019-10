Dodero rechazó expresiones de Carreras y Casadei respecto a la planta nuclear en el golfo

La candidata a presidenta del Concejo Deliberante por el Frente de Todos, Marcela Dodero, rechazó las expresiones de la gobernadora electa y su referente local, Adrián Casadei, en relación a lo positivo de la instalación de una planta nuclear en la región para intentar mitigar los efectos de la desocupación que golpea al país en general y a nuestra zona en particular.

“¿Por qué la gobernadora electa y su candidato no piensan mejor cómo reflotar el puerto que está casi paralizado producto de la crisis frutícola que la Provincia no pudo resolver y de la quita de los reembolsos patagónicos que no reclamaron fuertemente a Nación? ¿Por qué no instrumentan políticas pesqueras que resguarden nuestros recursos y den trabajo a nuestra gente para que esa actividad pueda salir de la crisis en la que se encuentra? El gobierno provincial que estos dirigentes representan no ha aportado un peso para el pago de guardavidas y destina apenas un mísero porcentaje del presupuesto al turismo en nuestra zona. No desarrollan obra pública ni incentivan la privada. Son socios políticos de quienes a nivel nacional nos hundieron en esta situación, general el hambre y el desempleo, que ahora quieren subsanar envenenándonos a todos con una planta nuclear”, afirmó la candidata a presidir el Concejo local.

“La energía nuclear tendrá sus puntos favorables, pero en el golfo no la queremos, por más que la gobernadora electa tenga una a diez cuadras de su casa”, sostuvo Dodero quien manifestó que desde el Frente de Todos trabajarán en procura de “generar fuentes de trabajo genuino, mediante el establecimiento de fuertes vínculos con el futuro gobierno de Alberto Fernández para recuperar el pleno empleo que supimos tener hasta 2015 en San Antonio y que vuelvan a florecer las actividades productivas de la región, para reflotar la pesca, el turismo, el puerto, el ferrocarril y Alpat”.

“Demasiada basura nos dejó Casadei en su gestión hasta 2008, demasiado desorden fue su legado tras ocho años de gobierno. No permitiremos que el saldo de una nueva gestión sea una planta nuclear en la costa rionegrina”, afirmó la actual directora de Cultura local.

Arabela Carreras, en una entrevista radial en San Antonio Oeste, junto a Casadei, enfatizó lo positivo de la instalación de una planta nuclear. (Prensa FDT SAO)