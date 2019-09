Editorial: candidaturas

Las elecciones municipales tienen estos días su primer gran capítulo, con las inscripciones de los candidatos y aceptación de los cargos.

Las “fórmulas” están cerradas y tres frentes optaron por llevar una mujer como postulante a Presidente del Concejo, otro con binomio masculino y “uno mismo” en ambos poderes.

JSRN, con Adrián Casadei de candidato a intendente, lo acompaña la docente Alicia Paugest. Luego Daniel López y Rosana Tomassini. Mientras que Matías Rodríguez y Paola Turri en los siguientes lugares son de las alianzas entre la UCR y Juntos por el Cambio.

Una lista netamente antiperonista la de los representantes del partido provincial. El análisis del legislador fue principalmente que hay dos corrientes justicialistas que competirán en estas municipales y diferenciarse de ambas.

El Frente de Todos, a Jorge López lo acompaña Marcela Dodero, quien llegó a ese lugar tras el impulso que le dio el intendente Luis Ojeda, quien prácticamente la impuso en ese lugar. López indicó que siempre quiso que sea una mujer quien lo acompañe, pero después que el mandatario comunal haya anunciado la fórmula.

Quien actualmente preside el tribunal de cuentas había sondeado otros nombres. Incluso dialogaron con Joaquín Landivar para ese puesto. Aún no dieron a conocer el resto de la nómina, sí aparecerá Guillermo Masch, quien fue establecido por Noale y Ojeda.

Tras el actual delegado grutense, estarían Eduardo Cayunao (UOCRA); Vanesa Carmona (Unidad Ciudadana) y Mario Schatel.

Esquivel, quien se fue del oficialismo gobernante, armó su propio frente. Aparece como candidato a intendente, con Ana Schiavone, como compañera de fórmula. La abogada es artífice de la alianza con “el kircnerista” Nuevo Encuentro Provincial al cual ella pertenece. Este Frente Nueva Ciudad está fundado en base peronista, muchos de sus actores provienen de la Unidad Básica, asimismo familias de reingabre justicialista de San Antonio acompañan al actual presidente del Concejo Deliberante, se los pudo ver en la presentación del pasado jueves. Asimismo, Esquivel sumó independientes como Natalio Miresky y Gustavo Montiel.

El partido Socialista tiene al docente Cristian Gómez nuevamente como candidato a intendente y al sindicalista del SOMU Juan Gómez a la presidencia del Concejo. Justamente el gremio de los marineros aportan al socialismo con varios nombres en la nómina. También está la docente Andrea Ocampo y Lucía Salvaterra de agrupaciones sociales.

La excepción es Lucio Benítez, quien no solo va de candidato a primer mandatario comunal, sino que también es candidato a presidente de la legislatura comunal. Luego lo sigue en la lista el cantante Leo Más, como varios trabajadores de la salud, de educación y vecinos de las tres localidades. Benítez tiene su propio partido vecinalista denominado“Unidos”.

Luego de este paso en la justicia electoral, el día 7 de septiembre comenzará la campaña. De allí en más, hasta el 25 de octubre tendremos proselitismo y además estará el proselitismo de los partidos nacionales.

Esquivel viene prometiendo que hará una presentación en Viedma, en la justicia federal, respecto a la posible habilitación de la boleta larga. Los candidatos de otras fuerzas señalaron que son injustas. Es cierto, lo son. Pero no harán ningún planteo jurídico.

El peronismo no quiere enfrentar igual a igual a las otras fuerzas. Se escudará en la boleta que lleva a “los Fernández” arriba, el propio candidato lo mencionó en los medios esta semana al expresar “es difícil que la gente corte la boleta”.

Sabe el oficialismo gobernante que las últimas encuestas realizadas, el 67% no votaría la continuidad. Es mucho. El 18% aún no definió y el 15% sí lo acompañaría.

El 74% expresó que no sabe cómo es el sistema de la boleta larga y el 26% conoce que está troquelada. 52% señaló que no sabría si cortaría o aún no decidió, mientras que el 28% trataría de hacerlo y el 20% que sí cortará.

En la misma encuesta preguntaron si dividiría la boleta para cambiar de gobierno, el porcentaje casi no se modificó: un 65% contestó que sí. Un 15% que sí y un 20% duda.

Pero aún faltan casi dos meses para “la hora señalada”, estos porcentajes contrastan totalmente con las PASO y con las provinciales, dónde en las primarias el justicialismo obtuvo el 58% y en las rionegrinas el 35%.

Esto denota que las contiendas son diferentes. Por ello cada uno de los partidos buscará afianzar una estrategia. Quien más difícil tendrán en el contexto, son aquellos que van con boleta corta, tanto JSRN con la “verde” y sumado a la alianza con Juntos por el Cambio le suma un plus diferente por sobre los partidos vecinalistas. Si no hay planteo judicial contrario, deberán apuntalar las estrategias para no quedar fuera de la polarización. (Carlos Aguilar @caa174)