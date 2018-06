Editorial: fragmentado

El mapa político de la oposición a Soria está disgregado. JSRN, el partido gobernante está quebrado. Pesatti, un hombre que proviene del peronismo conoce de política por sobre el resto, mucho más hábil que el “círculo rojo”. El vicegobernador pateó el tablero y dejó a todo el entorno dando vueltas como una perinola, incluso al mismo gobernador. Sostuvo Pesatti “no cumplió con lo pactado”, pasaron solo algunas semanas de la reunión en Allen y apuntó “al Alberto”. “Pedro sabe de internas, de derrotas y de batallas en las trincheras partidarias” dicen los politólogos, es así, esa frase le da el plus por encima del resto que navega en la incertidumbre. Pesatti tuvo apoyos para su precandidatura en nuestra zona, la legisladora Gemignani expresó su intención favorable por el vicegobernador, también el concejal Clemant. En cambio, Casadei tuvo una foto institucional con Pesatti, pero nunca hubo un mensaje al respecto. El resto de los ediles juntistas como Railefe y Mereles no definieron. Como ocurre en la provincia, también en nuestro ejido, la división en el partido político de Weretilneck se observa fragmentada en su pensamiento y en su estructura, aunque el mismo Casadei reitera que no son tiempos de candidaturas, sino de gobernar, “recién en octubre se verá” repite. El que está apurado es Pesatti, porque lee que Soria no baja en las encuestas y gran parte de esa medición es porque no tiene un rival directo, mientras sabe que Cambiemos trasunta en una interna con Tortoriello, Wisky y Foulkes. Además la alianza, que conduce a nivel nacional Macri, no levanta en las mediciones y se ve cada vez más alejado de la posibilidad de gobernar en el 2019, en los últimos sondeos provinciales cayeron cuatro puntos respecto a la anterior encuesta.

Mientras todos siguen su interna, los intendentes peronistas se reunieron en Sierra Colorada, allí confluyó Luis Ojeda, dieron su apoyo a Martín Soria para su postulación y además Ojeda logró el aval para el peronismo local de ir en la misma fecha de la contienda provincial. Soria encabezará las boletas del justicialismo y los candidatos a suceder al actual mandatario municipal estarán en la misma sábana. También los justicialistas sanantonienses preparan la llegada de su candidato a gobernador para las próximas semanas donde suscribirá “Acción Peronista San Antonio” con la entrega de carnets de afiliaciones. Justamente las dos encuestas en esta zona señalan que el roquense está muy bien y el FPV local no ha perdido el piso electoral, “tenemos todo para crecer de nuevo” lanzaron y creen anular a los opositores en los próximos meses. Veremos. Radicales La UCR de San Antonio y de Las Grutas salieron apoyar la fórmula para conducir provincialmente a Darío Berardi a la cabeza y a Lorena Matzen como vicepresidente para la renovación partidaria está prevista para el 30 de septiembre próximo y que aquí seguramente continuará Carlos Carpintero. Los radicales prefieren el diálogo y la concordancia en Cambiemos, luego de esa elección se verá quienes serán propuestos para las postulaciones a intendente que medirán con el PRO. Según las encuestas Diego Colantonio el que hasta el momento tiene mejor imagen respecto a los posibles competidores que hay en el mismo PRO o en la UCR. El edil corre con esa ventaja, ya mencionó que no escaparía a ningún ofrecimiento si la conducción decide ofrecerle estar al frente de la lista. “Los radicales locales no vamos a permitir ninguna imposición, si otros tienen sus candidatos, problema de ellos, aquí es quien pone más fuerza” señalaron algunos partidarios en una reunión durante la semana. El radicalismo provincial no quiere fragmentación, pero algunos, observando el panorama nacional y la retracción provincial, ponen reparos para entrar en la alianza. “Hay tentaciones” señalaron varios, se referían que podrían confluir en otra alianza o ir con la eterna Lista 3 sin estar dentro de Cambiemos. Esto se suma a otros partidos vecinalistas existentes y los que se están conformando, algunos representantes que buscan un amparo en otros lugares, recursos de la política que aflora siempre algunos meses antes de las elecciones venideras. El futuro dirá. (Carlos Aguilar @caa174)