Editorial: la tolerancia de la gente

La temporada en Las Grutas ha concluido, dejando tras de sí un manto de incertidumbre y preocupación. Si bien algunos señalan que la misma superó las expectativas, la falta de una evaluación certera nos deja ante un panorama ambiguo. Los picos de visitantes entre enero y febrero contrastan con la disminución de asistencia en otros períodos, dejando en evidencia la fragilidad de la economía local. Las “otras temporadas” tampoco no han sido exitosas en comparación con anteriores, no se ha logrado revertir las dificultades persistentes en sectores clave como la pesca y la terminal portuaria. La caída en los índices comerciales y el preocupante deterioro del poder adquisitivo de las familias son señales alarmantes de una crisis en aumento. El panorama salarial es desolador. Con cifras que distan enormemente de las necesidades básicas, tanto en el sector público como en el privado, la brecha entre ingresos y costo de vida se amplía peligrosamente. Las promesas de recuperación salarial parecen distantes y poco realistas en medio de un contexto de ajustes y aumentos en los servicios básicos. El índice inflacionario oficial no refleja la cruda realidad que enfrentan los ciudadanos, quienes ven cómo sus ingresos se evaporan ante el constante aumento de precios, especialmente en rubros sensibles como la salud y los alimentos. Las repercusiones de esta crisis no se limitan a San Antonio Oeste, sino que se extienden por toda la provincia de Río Negro. El desempleo, la falta de inversión en obras públicas, el desfinanciamiento educativo y social, y la reducción de programas de apoyo impactan negativamente en la calidad de vida de los habitantes. En el ámbito político, las esperanzas de un cambio a través del supuesto Pacto de Mayo que llegaría con un Pacto Fiscal se desvanecen. Tras el último comunicado de la Presidencia, Milei pone en duda ese encuentro luego del rechazo del DNU al que atribuye en parte a los gobernadores por el accionar de sus senadores. El futuro se presenta sombrío y lleno de incertidumbre. La distancia entre las realidades de la gente y las decisiones políticas nacionales es cada vez más evidente. ¿Hasta cuándo aguantará la tolerancia de la gente a esta realidad sin precedentes?.

