El nuevo Concejo Deliberante encontró documentación sin resolver incluso de un año atrás

La presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Alicia Paugest (JSRN), destacó que, a poco más de una semana de asumir el mandato de gobierno, comenzaron ayer a mantener reuniones en las distintas comisiones y que, en este sentido, se está trabajando con diversos expedientes que quedaron pendientes de la gestión anterior.

La edil sostuvo en una entrevista realizada ayer por Fm “Marítima”, que es documentación que encontraron en las cajas de almacenamiento que aún no se resolvieron, y que en algunos casos se trata de situaciones “apremiantes”, que datan de un año atrás o más.

“Fundamentalmente son numerosos pedidos de unidades fiscales, que se traduce en trabajo. Eso es lo apremiante. Estamos con la temporada iniciada. Hay situaciones que deben tener urgente resolución, porque también tienen que ir a licitaciones. Están vinculadas a expectativa de personas que esperan respuestas, de eso depende su proyección laboral”, resaltó.

Paugest agregó que este Concejo Deliberante trabajará activamente en comisiones, donde se analiza cada tema en forma integral.

“Es mi propósito, que tanto las comisiones permanentes como las especiales, tengan una dinámica de trabajo activa, porque es el lugar donde se resuelven las cuestiones”.

La edil consideró que las sesiones del Deliberante “también son ámbito de discusión, debate y fundamentación. Pero el ámbito de trabajo y donde se necesita hacer todos los intercambios y pedidos de información y demás, son las comisiones”.

Opinó que “Si las comisiones no funcionan o no se convocan o no tienen funcionamiento periódico, se generan estos inconvenientes: cajas llenas de expedientes sin tratar, sin resolver. Y detrás de esos expedientes hay personas, necesidades y peticiones que no se dan respuesta”.

Asimismo, agregó que la labor legislativa estará vinculada con las distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Para avanzar en ese objetivo se les trasladó las distintas ordenanzas que regulan cada sector, “como para que puedan hacer sus aportes, si es que hay modificar alguna norma y hacerlas cumplir como corresponde”.

Respecto al funcionamiento general del cuerpo desarrollado hasta el momento, Paugest manifestó que está conforme y que notó “mucho compromiso” por parte de los demás concejales.

Audio de la entrevista