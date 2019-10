El taller Ruca Nehuén necesita urgente se cumpla con el programa PRIL

El tesorero del Taller Ruca Nehuen, Rubén Bautista indicó a este medio “lo único que estaríamos necesitando con urgencia es el pago correspondiente del Programa Rionegrino de Integración Laboral (PRIL) al personal, esto le corresponde a provincia, se le adeuda prácticamente tres meses.”

“Se encuentran bajo un contrato semestral siete personas, pero están hace dos meses sin cobrar casi todo el personal. De todas formas, siguen viniendo al Ruca Nehuen y nos acompañan, además, tenemos una personal ad honorem y en general las tareas que realizan van desde la cocina, talleristas y auxiliar, hacen el acompañamiento como asistencias en otras actividades.”

“El pago del PRIL le corresponde al área de desarrollo social de provincia, el único nexo que tenemos es la oficina administrativa, las promesas del pago es la misma pero no se cumple. Y la mayor preocupación es que nos avisaron que se van a ir, van dejar de trabajar y sin personal no puede funcionar el taller, tenemos una posibilidad de cierre. En todo San Antonio Oeste, no se tiene un lugar parecido para nuestros chicos. Esperamos no llegar a ese extremo.”

“En estos días tendremos una reunión con comisión directiva y las familias a cargo, actualmente vienen un promedio de 15 personas con diferentes patologías con un rango de edad de 20 a 70 años. A pesar de atravesar diferentes crisis no ha dejado de tener su funcionamiento normal.”

“Una ayuda que recibe es por parte de la municipalidad con tres personas de maestranza, un aporte para los servicios y víveres. Pero la inflación también nos impactó, al igual que a todas las instituciones, ahora nos sumaron al programa de Emergencia Alimentaria.”

“El resto del funcionamiento es normal, los chicos que vienen van a todas las actividades cotidianas a pesar de las necesidades y el horario se debió acortar por el personal. Por el momento desconectamos el teléfono fijo por los costos.”