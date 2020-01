Empleado municipal hará juicio al ejecutivo con apoyo del gremio UPCN

En la mañana de ayer, José Alberto Acosta en dialogo radial, en su derecho a réplica señaló “cuando llego a mi casa me avisa el delegado del gremio que había un parte de prensa nombrándome y cuando lo leí me pareció que realmente no correspondía, no me enteré por notificaciones, sino por la red social” expresó que fue una falta total de respeto y a las normas.

“El señor Casadei me expone en las redes sociales donde sufrí el escarnio público, con acusaciones que hicieron daño a mi familia, a mi madre, a mis hijos, la verdad es imperdonable”.

Acosta señaló que lo del taxista que lo acusa podría ser premeditado “en verdad dentro del edificio municipal fui respetuoso, en realidad sacó el teléfono donde empezó a decir que lo agredí, me siguió al baño, a la oficina después, para mi fue malicioso y que esto creo fue armado”.

“Creo que el comunicado de prensa no me da derecho a defenderme, por eso salí a los medios, todo esto me hizo muy mal y sobre todo quien debió actuar también es el delegado de Las Grutas debería haberse interiorizado” añadió “esto va a llegar a la justicia, porque voy a iniciar acciones legales por daños y perjuicios”.

“Sobre el supuesto audio, que prueben si soy yo, me defenderé al respecto porque también debe ser de otro y me acusan a mí” mencionó que cuenta con el apoyo de UPCN.

En este sentido, el secretario general de San Antonio, Marcelo Callejas, indicó que no está conformada la Junta de Calificación y Disciplina “lo que hicieron está mal, exponer al empleado de esa manera no es la forma, es algo interno”. Sostuvo que no conocían que había una presidente de la mencionada junta y que a los gremios no estaban notificado “es muy extraño” dijo.

En el mismo contexto el gremio ATE señaló que desconocían la conformación de la junta y que recién iban a empezar a realizar las elecciones, al igual que su par de UPCN, Pesatti no tenía conocimiento de una presidencia.