En Las Grutas pidieron por la reglamentación de la Ley de Autismo en Río Negro

Este domingo a las 15 horas, en el sector de la tercera bajada, padres y familiares de niños o adultos con autismo, se reunieron para pedir que el gobierno provincial reglamente la Ley de Autismo, asimismo en la alocución inicial criticaron tanto al ministro de salud Zgaib como al mandatario provincial.

Posteriormente el grupo “Más zapatillas, menos pastillas” iniciaron la jornada con la conducción del profesor “Hielo” Neman, luego pasaron los presentes a remontar los barriletes que fueron realizados por amigos e instituciones.

En el lugar hacían firmar planillas, para juntar voluntades, que se adosarán en una presentación con un amparo judicial “queremos que los niños tengan sus derechos y la ley lo garantiza, no se entiende como dos años después aún no se reglamente la ley” dijo Alejandro Araño que adujo que no entiende aún como no se pone en marcha la normativa.

Recordemos que desde el año 2016 fue voatada por unanimidad por la legislatura provincial, pero el ejecutivo aún no lo reglamentó.

El legislador Alejandro Rochás sería el letrado que presente el recurso legal, porque justamente es uno de los que presentó otros amparos que tuvieron curso legal. Posteriormente asociaciones intermedias que nuclea grupos de padres de niños autistas de distintas ciudades rionegrinas se presentarán como “amicus curiae”.