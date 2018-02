Estadísticas: se incrementaron los casos de violencia de género en San Antonio Oeste

Dialogamos con la comisario Mirta Raileff, de la Comisaría 10ma de San Antonio Oeste indicó a InformativoHoy “el años pasado se recibieron un total de 192 denuncias, discriminado en dos semestres, en el período de enero a junio 95 denuncias y en de julio a diciembre 97, por ejemplo en enero 13 denuncias y en febrero cuatro, esto es a lo que tiene que ver repito con el 2017” agregó que “ si comparamos con el período de enero de este 2018 ya son 25 las denuncias, mientras que hasta el momento en febrero 10 denuncias, ha crecido mucho respecto al año anterior”.

“También tenemos datos sobre los menores en causa judicial hubo 20 denuncias en el 2017, durante el primer semestre 11 denuncias y en el segundo semestre 9, comparados a este año solo llevamos una causa” sostuvo que “también aquí se reciben denuncias espontáneas respecto a la ley 4109, en ella actúa el SENAF, es cuando los menores son víctimas de violencia, sobre esto fueron 27 presentaciones y en este año solo una” aseveró.

“Respecto al incremento de violencia de género se ha incrementado, quizás también porque las mujeres se animan a denuncias, saben que hay personal capacitado para atender los diferentes casos, incluso también saben que hay reserva de identidad cuando realicen las denuncias” añadió asimismo que “esto significa cuando toman conocimiento que la vecina es víctima de violencia, puede acercarse a la comisaría y denunciar, eso ocurre actualmente en varios casos, entonces ahí es cuando la jueza de paz cita a la víctima y posteriormente se toman las medidas cautelares, por ejemplo este año se han dado varias de esas medidas, dependiendo de la gravedad del caso, la Fiscalía y el Juzgado Civil 9 toman acciones al respecto y se pueden llegar a las denuncias penales, porque las lesiones y amenazas hacen que deriven que la causa se judicialice” manifestó Raileff.

“Es importante contar con un lugar, con una comisaría de la mujer, porque con ese recurso podemos contener en un espacio acorde a víctima, por ahora tenemos un equipo y una interrelación interdisciplinaria bien articulada y también es de destacar que hombres comenzaron a realizar denuncias de violencia de género, que en otros años no sucedía y por otro lado desde la escuela se hace denuncias sobre situaciones que ven en los menores, para ello actúa un equipo” sustentó la oficial.

Apuntó claramente Raileff que “la violencia no solo es lo físico, sino psicológico o económico, por ejemplo hay padres que no cumplen con la manutención de los hijos, también la humillación o la degradación por insultos, no todo es golpes, las palabras o actitudes también son violentas” adjuntó además que “las víctimas se tienen que animar, porque se inicia con pequeñas cosas y después pueden ser más problemático, que se acerquen y vamos a escucharlos y seguir su caso” concretó.