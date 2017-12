Exitosa exposición de fotografías en el Salón de Actos municipal

Este sábado 2 de diciembre, el taller de fotografía a cargo de la tallerista Julieta Dos Reis, que dicta en la institución educativa alternativa Vuela el Pez, realizó una exposición fotográfica en la municipalidad de San Antonio Oeste.

En esta muestra se expusieron más de 100 fotos, se proyectaron videos con fotos de los alumnos, también acompañaron bandas y solistas con acústicos en toda la jornada que se dio por la tarde y noche.

Julieta Dos Reis a cargo del taller de fotografía expresó, “estuvo muy lindo, vino mucha gente y lo que tuvo de diferente de la muestra anterior es que incorporamos a dos alumnas que cantaron y una banda, también se proyectó los trabajos que se hicieron en el taller, además de fotos las personas vieron un poco que es lo que hacemos en el taller desde los book para los locales como las salidas, le dio otra onda a la muestra no solamente ver las fotos sino que también había otra cosas para ver y disfrutar. La idea es incorporar otras disciplinas y aprovechar los espacios para hacer más actividades” afirmó.

“Expusieron 27 alumnos con 4 fotos cada uno, así que se tenía más de 100 fotos. Sobre las diferentes edades de los alumnos en un principio pensé el taller para los adolescentes y para gente más grande aparte, pero en la convocatoria se terminaron mezclando y fue muy bueno porque se interactuó con las diferentes edades, van desde los 15 u 11 años más o menos, hasta personas mayores de la tercera edad. Lo importante de esto es que dentro del grupo tengan parecido el nivel, que no tengan mucha diferencia, para que no se aburran los que saben un poco más o los que recién arrancan no entiendan. La idea quedo en agrupar en lo que saben y no por las edades”

“la muestra se repetirá en Las Grutas el viernes 8 de diciembre, en un principio la pensamos hacer en el vagón de la plaza Luis Piedra Buena, surgieron otras propuestas, pero cuando este el afiche publicitaremos bien el lugar. Como el grupo es de Las Grutas y San Antonio este año lo hicimos en los dos lugares, en la exposición anterior solo fue acá porque tenía menos alumnos” aseveró.

“También la idea es seguir con estos talleres y lo que me interesa del taller, más allá de la fotografía y de las ganas que tienen todos de aprender, es generar espacios donde el Arte este presente y la gente empiece a salir a ver exposiciones, pinturas, música que comience a ser algo habitual y que también de pie a que surjan otros proyectos, que se pueda organizar algo, también este es mi granito de arena más allá del taller en sí, lo que más me incentiva es esto cuando llega la muestra y todo lo que se genera” aseguró Dos Reis.