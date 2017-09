Fútbol local: dura sanción al jugador que agredió al árbitro. Suspenden dos estadios.

El jugador del club Unión de San Antonio Oeste fue suspendido por 10 años (máxima pena) de cualquier competencia federada del fútbol. De todos modos tiene la oportunidad de apelar la sanción.

Según indica el Tribunal de Disciplina de la Liga Regional Atlántica “se suspende por 10 años al jugador G. I. del club Unión según art. 183 del RTP (golpe de puño al árbitro) roja directa.

A un jugador de quinta división del club Mineros, quien agredió al árbitro en Sierra Grande, recibió tres años de suspensión. Mientras que un jugador de cuarta división de la misma institución, que intentó tirar un golpe de puño al referí, un año de suspensión.

Expulsaron de la Liga Regional Atlántica al técnico de la 5ta división del Club Mineros por agresión.

Se suspendió al técnico de las inferiores de Talleres por 60 días por insultos discriminatorios y amenazas al árbitro desde afuera del campo de juego.

Suspensión de estadios

Club Mineros: No autoriza la LRA actuar de local en primera división en el predio del estadio municipal hasta tanto no resuelva las mejoras en sus paredones, no tiene el mínimo de tres metros o colocar alambre de púas. Deben colocar puertas en los vestuarios (local y visitante) y hacer separación para garantizar la seguridad del público visitante.

Club Deportivo Las Grutas: No autoriza la LRA actuar de local en primera división en ese predio como así también a otro club que quiera hacerlo en esa cancha hasta tanto resuelva el tema de vestuarios para árbitros. Además los partidos, una vez que se realice la reestructuración, no habilitan al público visitante debido a que la policía no puede garantizar la seguridad en el estadio.

Muñoz “seremos inflexibles”

“Nos costó mucho lograr esta liga y no se tiene que enojar ningún dirigente por los errores que cometan los jugadores, ellos tienen que bajarle línea y seremos inflexibles porque debemos cuidar y poner los límites, reconozco que fui permisivo, ahora será todo por escrito y nada de palabras, todo se comunica por nota y haremos respetar la reglamentación” señaló el presidente de la LRA Fabián Muñoz.