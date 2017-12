Inspectores de comercio “esta temporada estaremos presente nuevamente para hacer cumplir las ordenanzas” dijo Murgiondo

En diálogo con el titular de la Dirección de Comercio Municipal, el abogado Nicolás Murgiondo, señaló a Informativohoy aspectos que llevarán adelante este verano en el ejido sanantoniense: “Estas últimas dos semanas estamos delineando con las otras secretarías y direcciones de la municipalidad el trabajo en conjunto que vamos a realizar. Es un área muy sensible la nuestra y es de público conocimiento que las labores de esta oficina se incrementan en temporada, siempre estaremos apuntando al control de la venta ilegal de la playa y el trabajo en la peatonal que tiene que ver con las habilitaciones, asimismo voy a tener una reunión con el jefe de la Comisaría 29° Fabio León para delinear los recorridos”.

“Esta temporada contratarán más gente para inspectores, las tareas son intensa, porque también debemos revisar la parte bromatológica, que cumplan con los cestos de basura de los comercios, exhibición de precios, horarios de apertura y cierre. La línea de trabajo es la misma que en el verano pasado porque la venta ilegal no solo se produce en la playa, sino también en la peatonal entonces tendremos dos grupos de inspectores que estarán destinados previamente” afirmó.

“El control de la venta ilegal no lo hemos podido evitarlo todo, a pesar que hemos hecho un trabajo con presencia constante, incluso me he reunido con dueños de plantas elaborados que nos dijeron que gracias al trabajo que hicimos ha disminuido la venta ilegal” agregó que “actualmente contamos con unos diez inspectores, seguramente para la temporada tendremos unos cinco más, pero debo reunirme con el secretario de hacienda que por escrito recibió un plan de trabajo” sostuvo el funcionario.

“Tenemos antecedentes de amenazas y golpes a empleados, por eso contaremos con el acompañamiento de la policía, entendemos la necesidad, pero debemos velar por aquellos que trabajan en blanco con todas las normativas vigentes” añadió asimismo que “en el Puerto de SAE tenemos una inspectora y cada tanto vamos allí donde instalan puestos en diferentes lugares, pero veremos sobre algunos otros lugares si llegamos, es difícil acaparar un lugar tan extenso, pero se notará la presencia del inspector municipal en los diferentes sitios para hacer cumplir las ordenanzas vigentes” aseveró Murgiondo.