“Continuamos trabajando en fortalecer la ordenanza de ferias populares”

La Municipalidad de San Antonio Oeste, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, está avanzando en la reglamentación de las ferias populares en diferentes barrios de la ciudad. Marcela Dodero, responsable de dicha dirección, destacó los esfuerzos realizados hasta el momento y los planes futuros para estas iniciativas comunitarias. «Estamos trabajando sobre la ordenanza de ferias populares que ya están los domingos en el barrio El Progreso y en San Cayetano. Ahora, estamos colaborando con los vecinos de Las Grutas, quienes están organizándose en el boulevard, pese a no contar con una junta vecinal formal», explicó Dodero. La funcionaria resaltó la importancia de las ferias populares como respuesta a las necesidades de los vecinos. «Las ferias existen hace muchos años y van surgiendo en base a las necesidades de cada barrio. Nosotros presentamos una ordenanza para el sistema ferial del mercado municipal, con el objetivo de que el Estado y las juntas vecinales acompañen estos procesos, brindando un marco que regule cada uno de estos sistemas feriales. Siempre desde el acompañamiento, no desde la restricción», afirmó Dodero. Dodero subrayó su compromiso con las ferias y la economía popular: «Creo muchísimo en las ferias y en la economía popular. Por eso, estamos trabajando con la gente del Progreso, que ya tiene un sistema de feria bien establecido, y con los vecinos de San Cayetano, que recién están comenzando. Además, estamos planificando con otra junta vecinal para los jueves, con el fin de seguir organizando la feria en el Salón y con los vecinos de Las Grutas para elaborar un reglamento interno». Asimismo, Dodero explicó que las ferias no están limitadas a los vecinos de un solo barrio. «La junta vecinal coordina el proceso de conformación y trabajo de la feria, pero no significa que sea exclusiva para los vecinos de ese barrio. Pueden participar vecinos de diferentes áreas», aclaró. Finalmente, Dodero indicó que, aunque actualmente no se cuenta con todas las juntas vecinales formalizadas, se están haciendo esfuerzos para reordenar y continuar el trabajo comunitario. «Tenemos que juntarnos y reordenar quién va a moderar el proceso, ya que hoy era el último día de presentación de papeles y todavía no se ha presentado nadie. Tenemos que ver cómo continuamos con los vecinos luego del trabajo comunitario», concluyó. La funcionaria concluyó “la Municipalidad de San Antonio Oeste busca fortalecer la participación ciudadana y la economía popular a través de la reglamentación y el apoyo a las ferias populares en diversos barrios de la ciudad”.