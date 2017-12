Langostino: en una semana se ocupó una de las cavas destinadas al desecho

Esta semana fue incesante el ingreso de desechos del langostino en la zona de sacrificio en el campo de la empresa TSB a unos ocho kilómetros por Ruta Provincial 2, cien metros adentro. La pesca del crustáceo ha sido imponente estos días donde las plantas procesaron toneladas.

Nunca hubo parte oficial, al menos en los medios de comunicación al respecto, del comienzo de las actividades del descarte del desecho en la zona establecida.

No se realizó el cercado perimetral. Las empresas no se hacen cargo del mismo, como tampoco municipio o provincia. En una de las últimas reuniones, la secretaria de medio ambiente municipal Laura Viz mencionó que el gobierno lo haría, pero no mencionó cual.

La empresa Harinas SAO, la encargada del traslado de los residuos, inició los movimientos hasta la zona destinada. Confirmó a este medio que fueron varias toneladas de desechos y que una de las cavas ya está completa en solo una semana. Asimismo mencionaron que el residuo se va secando y deja más espacio para volver a depositar más desechos.

Si hubiera una tercera cava, en este sentido deberían las empresas realizarla, según el convenio con dimensión de 100 metros de largo, por 3 metros de ancho y otros 3 de profundidad. (Imagen ilustrativa)