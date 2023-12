Lidia Rosana Gómez realizó un hermoso mural en Buenos Aires a 2 años de la muerte de Lucio Dupuy

Las familias y organizaciones que trabajan por no #mashijosrehenes tuvieron la iniciativa de un homenaje a al pequeño Lucio, a su familia y a todos los niños que sufren maltrato infantil, víctimas de la obstrucción de vínculos, las falsas denuncias y la alienación parental.

Para ello invitaron a la muralista Lidia Rosana Gómez de San Antonio Oeste, “se lo pedimos a quien con su amor desinteresado, su compromiso por la vida y la niñez aceptó la invitación y se puso al frente de esta gran obra de arte, junto a Gabriela Piepoch, Camila Mandragora Artistas de Buenos Aires y General Palacios de Colombia” señalaron.

El Mural realizado en el parque del barrio Mataderos en CABA, será inaugurado formalmente el próximo sábado 23 de diciembre con la presencia de referentes de las diferentes fundaciones y agrupaciones, funcionarios, vecinos, artistas.

Organizaron: INFANCIA COMPARTIDA – CRIANZA SANA ARGENTINA – NO MÁS HIJOS REHENES – ASOCIACIÓN LUCIO DUPUY.

PARTICIPARON: *Padres de Rio Negro y Neuquen *Padres del dolor *Acción por la niñez *Juntos por la infancia *Afani *Payab *Familias organizadas *Frente de Mujeres Argentinas *Derecho a defensa * Padres autoconvocados

Los Padres, Madres y Abuelas/os en la tarea de representar el Amor y los Valores de la Familia, y de Agrupaciones y Asociaciones en todo el país, venimos respetuosamente a expresar que:

Lucio Dupuy no solo fue asesinado por dos mujeres, una de Ellas, su propia progenitora, sino también por causa de todo un Sistema Estatal que desprotege a la Niñez, y por una Mala Administración de Justicia.

Nosotros somos familiares, unidos nacionalmente, en una Federación Argentina ACCIÓN POR LA NIÑEZ, movimiento de NO MAS HIJOS REHENES, que defendemos a las niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, que hemos presentado en diversas Instituciones y ante todos los Organismos públicos y Poderes del Estado, para que se resuelva la problemática del impedimento de contacto de hijos e hijas, sin causa que lo justifique, que además, conlleva la mayor parte de las veces falsas e inverosímiles denuncias, en las cuales, hasta se realizan acusaciones falaces de abusos sexuales, destruyendo con total impunidad el buen nombre y honor de muchos padres y familiares, con la sola intensión de querer darle una aparente legalidad a un impedimento de contacto, y avaladas por un proceso judicial, que muchas veces tarda años en resolver los casos, lastimando de por vida el vínculo correspondiente entre hijos y padres. Y que conlleva graves SECUELAS de trastornos psicológicos irreparables en los menores, que son Rehenes de un Poder Judicial que termina siendo cómplice, por su lentitud y muchas veces con indiferencia a los sentimientos de los involucrados, incluyendo a gran parte de sus respectivos equipos técnicos, sometiendo a los menores a procesos judiciales que en una gran mayoría, solo fueron involucrados por un progenitor, que solo busca el impedimento de contacto de los niños con el otro progenitor, y estando los organismos del Estado, en falta a su obligación de “asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente ésta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones sus responsabilidades y obligaciones” art. 7 Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Al no castigarse la sistemática acción de realizar las falsas denuncias, provoca el aumento exponencial de ése delito tipificado en el código penal art. 245. Delito que en casi su totalidad quedan impunes dando la percepción social: de un Estado ausente, y de un Colegio de abogados no comprometido en resolver éste flagelo social, resultando en la percepción de muchos padres de una normalización de la inmoralidad, en la no aplicación de la ley, en un disfuncional e irreparable Fuero de Familia, y un casi total descreimiento del sistema jurídico, abogados matriculados incluidos.

Expedientes y denuncias donde, participan directa o indirectamente letrados matriculados, que aunque sean denunciados a los tribunales de Ética profesionales, siguen con la misma práctica sistemática de provocar un impedimento de contacto ilegal pero realizables con total impunidad en casi la totalidad de los casos, procesos judiciales viciados de inmoralidad por parte de profesionales que no solo tienen la intensión de producir la interrupción del vínculo familiar, sino que producen una grave afectación a las personas acusadas infamemente.

Por supuesto, que en éstas causas no solo involucran a letrados, peritos psicólogos, asistentes sociales tendenciosos y contrarios al objetivo de lograr la inmediata revinculación, sino que a todo el Fuero de Familia, y parte del poder judicial, que otorga via libre a medidas de restricciones cautelares, sin que existan investigaciones, y audiencias obligatorias de la ley 24.417 art. 5 (y sus respectivas leyes provinciales), audiencias necesarias que no se realizan, haciendo del proceso, una trampa en la que caen sistemáticamente padres y familiares, tardando años en volver a ver a sus hijos, obligados a realizar gastos judiciales y de tratamiento psicológicos, imposibles de asumir para quien queda sin hogar, sin familia, sin trabajo, por ser destruidos por falsas denuncias que no son investigadas, y mucho menos probadas judicialmente. Técnica de impedimento de contacto, por falsas denuncias repetidas una y otra vez por años, sin consecuencias para el denunciante.

YA considerando, que la CIDH, en la Resolución 35/2023 Medida Cautelar 160/23 del 21 de Junio de 2022, en el Caso Porretti, Ratifica que las restricciones perimetrales Cautelares no pueden ser prolongadas, y que obliga al Estado, a revisar una medida provisional que destruye vínculos sin prevenir ningún peligro. Imponiendo una vez más la obligación al Juez de cumplir con los Tratados Internacionales de priorizar la REVINCULACION para lograr el Cuidado Parental Compartido.

Ante ésta puesta en conocimiento de la realidad que viven nuestros hijos y familias en los procesos Judiciales y en especial en el fuero de familia,

La pregunta es, cuántos casos más como Lucio DUPUY, vamos a esperar para que exista un verdadero compromiso político de Nuestras Autoridades, y con el deber ciudadano y de Funcionarios, de no desentenderse de una problemática que destruye la sociedad desde su mismo núcleo, que es la Familia, instamos al Estado a realizar todo acto o aporte que pueda hacer para cambiar o transformar ésta realidad del tratamiento del conflicto de familia que afecta EL TAN ELEVADO INTERÉS DEL NIÑO.

NUNCA MÁS, CASOS LUCIO DUPUY. NO MÁS HIJOS REHENES.