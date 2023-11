Llega la temporada y aparecen las estafas con los alojamientos de Las Grutas

A medida que se acerca la temporada de verano, los centros turísticos de Argentina se preparan para recibir a los visitantes en medio de un panorama económico incierto. La fluctuación del dólar y las crecientes estafas en el alquiler de propiedades han generado preocupación entre los turistas que buscan disfrutar de unas vacaciones sin sobresaltos.

En Las Grutas, un destino turístico por excelencia en la provincia de Río Negro, las estafas relacionadas con el alquiler de propiedades han vuelto a ser un problema recurrente. Algunos individuos inescrupulosos ofrecen departamentos supuestamente en alquiler a precios relativamente bajos, lo que ha llevado a que varios turistas caigan en la trampa.

Las estafas se presentan en dos modalidades. La primera implica que el departamento ofrecido directamente no existe, y la segunda involucra la utilización de la fachada de complejos turísticos de renombre para generar confianza, a pesar de que la oferta es fraudulenta. Para evitar ser víctima de estas estafas, los turistas deben verificar la autenticidad de las ofertas y comunicarse con la Dirección de Turismo para confirmar los detalles de contacto de los propietarios.

Roberto Traversino, propietario del complejo Playa y Sol, explicó la difícil situación que enfrentan los prestadores de servicios turísticos este año. La incertidumbre económica, influenciada por las elecciones y la variación del valor del dólar, ha dificultado la fijación de tarifas para la temporada de verano. «Está un poco difícil la cosa, nadie quiere dar precisión de tarifas porque la situación general impide que uno tenga un valor estimado a esta altura. Todo pareciera que depende de las elecciones, del valor del dólar, es algo insólito lo de este año», señaló Traversino.

Con noviembre en pleno desarrollo, muchas personas están buscando reservar sus alojamientos para las vacaciones de verano. Sin embargo, la incertidumbre económica ha llevado a algunos turistas a considerar pagar en dólares, lo que no todos los prestadores pueden o están dispuestos a aceptar. Traversino indicó: «Hay gente que cobra todo junto toda la estadía completa, y se asegura, pero yo pregunto en Turismo y no me dan parámetros como en otros años para qué tarifas se manejan. Habrá gente que ya habrá reservado, pero cada uno es un poco particular. Aparte este año aparece un tema de por medio, que es la Ecotasa».

Además de las preocupaciones relacionadas con las tarifas y el dólar, Traversino también hizo hincapié en las estafas que ya han comenzado a afectar a la temporada. «Tenemos un problemón tremendo, a mí me han hackeado el teléfono, han inventado un mail nuevo… A otros complejos también, es tremendo lo que hacen. El consejo mío es que se difunda por todo el país, porque esta gente pone valores medios baratos y la gente cae», advirtió.

Traversino aconsejó a los turistas que hablen directamente con los propietarios de las propiedades de alquiler, verificando los números de contacto a través de la Dirección de Turismo. «Eso es importante, estar registrado, porque hay mucho truchaje. Verifiquen si es real, porque llega la gente diciéndote que te alquiló y no, a mí no me alquilaste», concluyó.

A medida que la temporada de verano se acerca, tanto los turistas como los prestadores de servicios turísticos en Las Grutas se enfrentan a un panorama incierto, donde la economía y la seguridad en las reservas se han convertido en temas clave que deben abordarse con precaución. (Extracto audio radio Noticias)

