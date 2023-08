Massari insiste con la cooperativa en Río Salado. Despidieron a 27 trabajadores.

Franco Massari empresario de Pesquera Río Salado fue entrevistado por Informativo Hoy Radio. La opinión del empresario deja entrever una situación preocupante para la empresa a su cargo. Destacó además que desde hace tiempo viene planteando la inviabilidad del frigorífico y que existen dos alternativas o cerrar la planta o conformar una cooperativa para poder darle continuidad a la fuente laboral e 130 familias.

“Como es de público conocimiento en el Golfo de San Matías hay muy poca captura y el día 23 de mayo el Estado rionegrino declaro la emergencia pesquera. Veníamos tratando de hacer diferentes convenios con la gente para traer materia prima de otras jurisdicciones como el Golfo San Jorge o agua provinciales de la provincia de Chubut, el tema es que la merluza de esa zona es de tamaño chico. Nosotros por convenio podemos cortar merluza de los 35 cm para arriba, pero esta merluza va de los 30 a los 35 cm. Tuvimos que hacer un convenio con la gente para que ellos nos corten esa mercadería seleccionándosela para pagarle casi un 70 % mas del valor así y todo hubo muchos trabajadores que no lo hicieron. En una oportunidad dejaron el pescado sobre la mesa y se fueron. Situación que tengo certificada mediante escribano. Se hace muy difícil y se pone muy cuesta arriba tener que mantener los sueldos de 130 familias sino tengo producción. Hace rato que lo vengo charlando con ellos y con el sindicato, llegamos al punto que la empresa no tiene fondos para afrontar los sueldos. Me quedan dos opciones, cerrar el frigorífico o que para que continúe la fuente laboral que un gran sector del frigorífico pasa a ser cooperativa.»

Sobre el tema de la conformación de una cooperativa para continuar trabajando y como la misma funcionaría manifestó “no quiero ser el dueño de la cooperativa quiero que ellos lo sean y pagarles cómo se le paga a cualquier otra organización de este tipo. Tienen que tener su rentabilidad para poder afrontar su monotributo, obra social, seguro de trabajo, poder repartir las ganancias o los dividendos dos veces por año o una. Cuando se conforma una cooperativa comienza la meritocracia, si vos trabajas y sos bueno en lo que haces o sos rápido vas a ganar más dinero que la persona que no trabaja o falta por enfermedad o enfermedades ficticias como me han sucedido casos, esa gente no tiene nada asegurado. Esa gente tiene que trabajar para poder ganar. En San Antonio Oeste ya existen cooperativas por ejemplo 16 de abril funciona muy bien. Su personal está ganando buen dinero, no es que porque la cooperativa esta precarizada, lamentablemente el sindicato prefiere que se cierre el frigorífico antes de que se habrá esta oportunidad de fuente de trabajo. Voy a enviar un comunicado para pasar a diferentes medios y que la gente sepa lo que nosotros estamos haciendo para que ellos puedan continuar trabajando. No queremos cerrar el frigorífico. Si queremos que exista una continuidad laboral, pero de esa manera es la única forma de que podemos hacerle frente a los salarios del personal no podemos hacerle frente con ausentismo, con gente que pasa parte de enfermo y se va a hacer trabajos a otro lado se nos pone muy cuesta arriba.»

Al ser preguntado por la pérdida de los derechos laborales del personal expreso que se produciría un cambio en estos, pero no una perdida “los derechos cambian no los pierden. Cualquier monotributista tiene su obra social su jubilación, su seguro de vida, por algo existen las cooperativas y por algo funcionan nadie está hablando de una cooperativa donde yo sea el dueño quiero que ellos sean sus propios dueños, que ellos sean quienes ms manejen la producción y yo hacerme cargo de abastecerles para que ellos tengan que producir, me comprometo a que tengan 4 días como mínimo por semana para que tengan producción y puedan generar sus salarios con los respectivos aumentos que les corresponden. Hoy por hoy un filautero se lleva $ 43 al bolsillo por cada kilo de filete y de esta forma que le ofrecemos se van a llevar alrededor de $ 72 tienen un aumento considerable en la mercadería.

De esta forma se propone un convenio entre la cooperativa la planta y otros actores que permitirán el funcionamiento indicando además que quedaría gente en relación de dependencia en puestos específicos: “Habrá otros actores que son los que nos van a permitir poder trabajar .En realidad, va a quedar gente en relación de deferencia como lo son los administrativos, personal de mantenimiento, sala de máquinas, la gente de frio ellos siempre trabajan no hay ningún problema, no pasa por ahí. Hace un tiempo atrás firmamos que los fileteros cortarían un mínimo de 140 kilos por día, se firmó en el Ministerio de Trabajo, con el sindicato. Hay empleados que hoy por hoy hacen 50 o 60 kilos, firmamos que las envasadoras harían 14 moldes por hora, en el resto el país hace mucho más, pero nosotros firmamos eso, tengo envasadoras que hacen 30 o 35 moldes por día, es inviable y los costos son mayores teniendo que traer mercadería de afuera.”

También se le consulto por las indemnizaciones de los trabajadores ya que al pasar al sistema cooperativo debería desprenderse de los mismos al respecto destacó: “llegado el momento voy a negociar sus indemnizaciones a travez de un convenio, mediante el trabajo les voy a ir pagando en cuotas de acuerdo a la antigüedad que tienen en la empresa. No se trata de pasar a la cooperativa y de que no cobren más nada. En ningún momento se habló de eso, no desconocemos la antigüedad de la gente. Lo único que sucede es que de la forma en que el frigorífico funciona no puede funcionar más porque ya no hay fondos. Pesquera Rio Salado no tiene fondos para seguir afrontando sueldos ni nada por el estilo. Salimos a pedir plata para solventar los gastos y en esta tarea deberíamos habernos involucrado todos, hubo mucha desidia, todos los actores nos conocemos. Se llego a esta situación. Cerrar o transformarse.”

Sobre las gestiones que realizó el Ministerio de Producción en esta coyuntura remarco lo realizado por el secretario Fernando Malaspina y la Subsecretaria de Pesca Jessica Ressler expresando: “cuando estaba en conflicto me ofreció el REPRO la provincia. Si tengo que decir que desde el Ministerio de Producción por parte del Sr. Malaspina y Jessica Ressler hicieron las tratativas para que yo pueda mandar barcos a pescar al Golfo San Jorge o aguar provinciales de Chubut y que pueda sacar la merluza de allá para llevarla a San Antonio. Eso fue una gestión de ellos. Antes la ley no te permitía sacar pescado entero de una provincia, trasladarlo de una provincia a otra. Por la gestión que ellos hicieron se pudo empezar. Eso fue bueno para nosotros porque podemos tener diferentes fuentes de ingreso si bien el traslado es muy costoso haciéndolo eficiente puede funcionar “

«No quería llegar a este punto, hace rato que lo vengo proponiendo, pero hay una negativa del sindicato y es natural. Si se arma una cooperativa pierde sus afiliados, está bien que ellos peleen por los derechos de los trabajadores, pero llega un punto que tenemos que velar por ser racionales más que por los derechos y no porque no los tengan es por la situación que está viviendo Rio Negro y el país tenemos que adecuarnos para poder subsistir.”

Mas adelante dejó en claro que la planta hoy no está procesando ya que no tiene forma de continuar haciéndolo como se hacía hasta el momento: “hoy por hoy la planta está sin procesar y no va a arrancar. No tengo forma de ponerla a procesar lo único que hago es seguir endeudando a la empresa. Espero poder llegar a un acuerdo con los trabajadores para ponernos a trabajar y que nadie pierda sui fuente de ingresos, no perdemos derechos, cambiamos derechos, que la gente se asesore antes ganaban 160 o 170.000 pesos ahora con lo que les propongo no van a bajar de 300.000 van a tener los derechos de cualquier trabajador autónomo.

“Envié 27 telegramas de despido a la gente que siempre revoluciono el frigorífico para que no se trabajara, para echar para atrás a sus propios compañeros, para presionar para que la gente no trabaje, todas las presiones pasaron por esas 27 personas.”

El envío de telegramas de despido incluyendo a los delegados gremiales generara una situación de mayor conflicto en este sentido dejo en claro que no tiene inconveniente en sentarse con estas personas: “no tengo ningún tipo de problemas en sentarme con ellos a negociar su indemnización soy consciente de todo lo que se genera, pero ellos también son conscientes de todo lo que generaban. Entre esa gente se encuentran los delegados, no tengo ningún problema si sus indemnizaciones son más caras, me sentare y las negociare con ellos como corresponde. No puede continuar sucediendo es que por ellos o por ese grupo pierda el resto. Es cierto además que hay gente que demostró su voluntad de seguir adelante trabajando. También es cierto que esa gente que se manifestó recibió presiones para que no lo hiciera. Hay que sincerarse, poner todo sobre la mesa y decir a que estamos jugando, entiendo al sindicato, pero están jugando con la fuente laboral de la gente. Estamos en un punto de no retorno. Dependerá de la gente. Ellos deben manejar la cooperativa y si fuera necesario los asistiría con un contador de San Antonio Oeste o con algún asesor legal de SAO, no quiero manejar su billetera lo que quiero es que generen para ellos estar bien y la empresa estar bien.”

